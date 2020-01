Ils découvrent un chat andin dans la réserve de Villavicencio après 12 ans d’absence dans la région

Les chats andins, scientifiquement appelés Leopardus jacobita, sont une espèce très particulière dans la famille des chats, car ils ont tendance à être plus petits que les autres, mais plus gros que les chats domestiques.

Ils ont également été caractérisés comme des animaux très solitaires qui vivent couramment dans des environnements arides, rocheux et isolés, ce qui en fait une espèce peu connue dans le monde entier.

Jusqu’à il y a quelques années, l’espèce s’est installée principalement dans des régions comme le Pérou, à Mendoza et Neuquén en Argentine. En septembre 2008, la dernière observation de l’un d’eux a été enregistrée dans la réserve naturelle de Villavicencio, dans le département de Las Heras, Mendoza.

Cependant, les responsables de la réservation n’ont pas pu confirmer à 100% que les images capturées par les caméras cachées dans cette zone protégée correspondaient à un chat andin, en raison de la distance à laquelle elles sont apparues.

Pour cette raison, l’espèce était considérée comme menacée d’extinction, car on pense que la chasse de ces animaux et les activités des industries extractives voisines ont progressivement mis fin à leurs habitats et en même temps avec eux.

Afin de vérifier si au moins un chat de cette espèce vivait encore dans la réserve, l’Association géologique argentine (AGA) et la Direction des ressources naturelles renouvelables de Mendoza (DRNR), ont mis en place un système de vidéosurveillance avec des caméras-pièges divers domaines stratégiques de la réserve naturelle de Villavicencio.

Enfin, il y a quelques mois, en juillet 2019, l’effort de tous les responsables de ce projet a porté ses fruits, les caméras ayant réussi à enregistrer la présence de deux chats andins dans la zone, réaffirmant que l’espèce reste active dans la zone et que Heureusement, ils peuvent être sauvés de devenir une espèce éteinte.

