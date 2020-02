Ils décrètent que le bébé mourra dans 9 mois, donc la baby-sitter fait quelque chose de beau

Prendre soin d’un enfant qui n’est pas le nôtre n’est pas une tâche facile, et cela implique également une grande responsabilité.

Au début, ce n’est peut-être pas quelque chose que vous aimez, mais avec le temps, vous les aimez jusqu’à ce que vous ayez l’impression de les aimer comme vos enfants, de faire des choses que vous n’auriez jamais imaginées faire pour eux.

Kiersten Miles, est une jeune fille de 22 ans, qui n’a commencé à travailler comme baby-sitter que pendant quelques semaines, s’occupant des trois enfants de George et Farra Rosko.

Cela prenait tellement d’amour pour les petits qu’il n’avait jamais imaginé faire quelque chose pour eux qui changerait complètement sa vie. Quelque chose avec lequel les parents de ces enfants seraient reconnaissants de vivre avec la fille.

Kiersten Milles a commencé à travailler comme baby-sitter avec l’idée de payer ses études, un travail noble pour une fille qui étudie.

Les trois petits étaient de bons enfants mais Kiersten est devenu plus friand de la plus jeune fille, Talia.

Le petit bébé n’avait que neuf mois et souffrait déjà d’une maladie très grave qui a provoqué une accumulation de bile dans le foie et des dommages au corps.

Après avoir examiné et pratiqué une série d’études, les médecins ont conclu que Talia avait besoin d’une greffe du foie. Lorsque Kiersten l’a découvert, il leur a apporté tout son soutien et leur a dit qu’il ferait n’importe quoi pour aider la petite fille. Les parents de la fille ont expliqué qu’il s’agissait d’une situation compliquée et que la seule façon d’aider la fille était la transplantation hépatique.

La nounou a offert sans hésiter d’être le donneur de Talia, mais les parents très précaires lui ont dit que ce n’était pas une décision et qu’il ne fallait pas le prendre à la légère comme un don de sang, c’était un processus différent et très compliqué.

Kiersten à partir du moment où il était au courant de la situation dans laquelle l’enfant se trouvait, a pris sa décision, alors il a commencé le processus directement, des tests ont été effectués pour voir si cela était compatible avec le type de sang avec la fille et en effet, le était.

Les parents de Talia étaient très reconnaissants au geste de la baby-sitter, ils espéraient simplement que tout allait bien et qu’il n’y avait pas de complication, c’était quelque chose qu’ils n’oublieraient jamais, car cette décision était difficile pour quiconque et ils le savaient.

Finalement, ce jour est arrivé et Kiersten s’est préparé, a subi une salle d’opération pour effectuer l’extraction d’une partie de son foie et la transplanter rapidement à Talia. L’opération a duré environ 14 heures.

Heureusement, l’opération a été un succès, Kiersten était en récupération d’environ 5 jours, tandis que Talia a duré 9 jours.

Aujourd’hui la récupération des deux filles est terminée, la petite fille mène une vie normale et est très reconnaissante à cette jeune femme qui a redonné sa vie.

Juste en voyant Talia, vous n’imagineriez jamais qu’elle a subi une opération aussi délicate que celle-ci parce qu’elle joue, s’amuse, court, saute et fait n’importe quelle activité qu’un enfant de son âge ferait.

Kiersten est une femme qui nous fait penser qu’il y a encore de bonnes personnes qui aident les autres sans s’attendre à recevoir quoi que ce soit en retour, il suffit de voir un sourire!

Si le cœur de cette fille n’avait pas été si grand, elle aurait pu continuer sa vie normalement et laisser le monde tourner, mais elle préférait risquer sa vie pour en sauver une autre. Il ne fait aucun doute qu’elle est un héros sans cape.

Feriez-vous la même chose pour quelqu'un que vous ne connaissez pas juste pour l'aider?

