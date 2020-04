Ils demandent aux partis politiques d’allouer 50% de leur budget au secteur de la santé

Mexico.- Juste à l’occasion de la Journée internationale de la santé, le président Andrés Manuel López Obrador a félicité les infirmières et les médecins ainsi que tout le personnel du secteur de la santé qui s’occupe désormais et sauve des vies des personnes infectées par Covid-19.

“Les agents de santé ont toute notre appréciation, notre admiration, notre respect. Nous vous remercions tous beaucoup. Et à ce stade, face à cette crise des coronavirus, ils ont agi de manière très responsable, ils soutiennent beaucoup et des femmes, des hommes, des infirmières, des médecins s’inscrivent pour renforcer l’ensemble du système de santé publique. »

Il a indiqué qu’à l’occasion de l’appel de samedi pour que les médecins s’inscrivent au cours intensif de quinze jours pour assister les patients atteints de Covid-19 et les spécialistes des soins intensifs, sept mille médecins étaient inscrits du samedi au mardi, dont ils ont déjà été embauchés trois mille hier.

D’autre part, il a appelé ceux qui, sans prendre de précautions et sans observer les indications, se rendent sur les plages pendant ces jours de Pâques, il y aura donc aujourd’hui une recommandation légale plus sévère pour éviter les infections car l’épidémie est au stade critique pour l’instant et les trois prochaines semaines.

Cela pourrait vous intéresser L’UNAM retire des médecins internes des hôpitaux

“Mais ce n’est pas que, comme on dit familièrement, l’essentiel, l’important est que les gens soient informés que ce n’est pas pratique et qu’ils nous aident.”

Il a remercié la majorité d’avoir respecté la recommandation de rester à la maison afin de ne pas propager la contagion, et de ne pas relâcher la discipline pour le bien de tous, car il faut prendre soin de soi en famille en restant volontairement à la maison », cela nous aide à éviter les débordements l’épidémie “, at-il dit.

«Si nous continuons comme ça, nous sortirons bientôt de la crise. Nous savons tous que c’est un sacrifice, mais c’est pour notre bien. La plupart des gens suivent les recommandations et ne quittent la maison que pour des questions urgentes et indispensables “, a-t-il dit.

Cependant, malgré les appels présidentiels, de nombreuses personnes se rendent sur les plages ces jours de Pâques comme si elles étaient en vacances à Acapulco, Puerto Vallarta et Veracruz, en particulier, avant lesquelles López Obrador a été invité à demander s’il appliquerait davantage de mesures. sévère comme le couvre-feu ou je demanderais à la Garde nationale de dissuader les irresponsables.

“Dès le début, nous avons soutenu que nous allions mettre en pratique le principe juariste du néant par la force, tout pour la raison et la loi, qu’il n’y aurait pas de mesures autoritaires et que nous avions confiance en la responsabilité du peuple”, a-t-il répondu.

La vérité, a-t-il dit, a été un très bon résultat, car la plupart des gens ont pris conscience et se conforment aux recommandations; beaucoup avec des sacrifices, mais ont répondu aux appels de l’autorité sanitaire.

«Donc, j’apprécie vraiment que vous agissiez comme vous êtes. C’est une des caractéristiques de notre peuple de plus en plus maintenant, les gens sont plus conscients, participent plus, aident plus, les gens sont le gouvernement, ils nous écoutent, il n’y a pas de divorce entre le peuple et le gouvernement, comme c’était le cas auparavant. »

Lors de la conférence de presse au Palais national, le Tabasco a affirmé qu’en raison de cette discipline de la majorité au Mexique, il y a eu moins d’infections que dans d’autres pays, en raison de la bonne réponse du peuple et de la fraternité des familles qui prennent soin d’eux-mêmes.

“Si à Pâques certains, pas tous, ne peuvent pas être généralisés, ils visitent les plages, je les exhorte à ne pas le faire, je fais cet appel. Ce n’est pas seulement une question d’interdiction ou de recourir à la police ou à la garde nationale, non, je suis sûr que les gens nous écouteront », a-t-il conclu.

Seven24.mx

ebv