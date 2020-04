Ils demandent un plan de prévention des sanctions mexicaines pour Covid-19

Mexico.- Les conditions dans lesquelles la vie se déroule dans le système pénitentiaire mexicain ont déclenché les flambées d’alerte à la crise sanitaire mondiale vécue par Covid-19.

David Blanc, chercheur à l’organisation Causa en Común, a appelé à un plan d’urgence pour la prévention et la réaction à Covid-19 dans les prisons et pour éliminer immédiatement la détention provisoire automatique, car il a dit que cela augmente le risque de contagion. du coronavirus et viole la présomption d’innocence des personnes.

En outre, il a affirmé qu’une véritable réforme pénitentiaire doit être proposée pour permettre la réinsertion sociale et garantir des conditions de vie décentes à tous les détenus.

Compte tenu de la décision de l’administration actuelle d’élargir le catalogue des délits qui justifient la prison, davantage de personnes seront privées de liberté, ce qui compliquera l’urgence sanitaire actuellement en cours dans le pays, a précisé le spécialiste.

En ce sens, l’organisation non gouvernementale (ONG) Causa en Común, a souligné qu’avant la pandémie mondiale de Covid-19, les systèmes pénitentiaires du Mexique étaient un sujet de préoccupation et un point possible de contagion massive.

Cela est dû aux conditions de détention dans lesquelles se trouvent les prisonniers du pays, ce qui en fait automatiquement une population très vulnérable.

C’est dans ce contexte que l’ONG a estimé que les autorités étatiques et fédérales devaient prendre des mesures en la matière pour prévenir un nombre élevé d’infections à l’intérieur et à l’extérieur des prisons.

L’organisation a averti que les prisons du Mexique vivent des situations dans lesquelles l’hygiène est mauvaise, étant donné qu’elles n’ont pas de systèmes d’eau fiables et que les toilettes et les douches sont pour la plupart en mauvais état.

Un autre facteur est le surpeuplement qui se produit dans plusieurs prisons, puisque près de la moitié de la population carcérale partage une cellule avec plus de cinq personnes.

Par conséquent, les recommandations sanitaires émises par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sont loin d’être une réalité dans les prisons du Mexique, donc si elles ne sont pas respectées, il sera encore plus difficile de faire face à la pandémie, a souligné l’ONG. .