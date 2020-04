Ils dénoncent la disparition du médecin de Wuhan qui a fait des déclarations révélatrices sur le coronavirus

Les déclarations qu’il a faites restent un mystère

Trouver l’origine du coronavirus a été une tâche difficile pour le monde. Sur une planète engloutie dans des théories du complot ou blâmant les réseaux 5G, la raison la plus probable, la contagion d’un animal à un être humain, il a perdu la croyance comme cause principale.

Contrairement à cela, de grands débats se sont ouverts sur la gestion par le gouvernement chinois de la situation pandémique, en raison de leur désir déjà connu de ne pas donner toutes les informations complètes au reste du monde.

Cette situation est aggravée par la disparition du Dr Ai Fen, qui a été le premier à alerter la communauté médicale chinoise d’un virus de type SRAS à Wuhan et qu’à ce jour on ne sait pas où il se trouve.

La peur ressentie entre la famille et les collègues augmente la possibilité que elle a été disparue par son gouvernement en raison des plaintes qu’il a formulées contre le coronavirus.

Le Dr Fen avait déjà été confronté à de sévères répressions et sans précédent à l’hôpital central de Wuhan, après avoir partagé une image d’un patient étiqueté avec Coronavirus du SRAS

Cette photo est parvenue aux mains du Dr Li. Wenliang qui a décidé de les rendre publics menant à une punition sévère par le gouvernement chinois sous l’accusation de “Diffuser illégalement de fausses informations sur Internet.”

Dr. Wenliang est mort du virus dont il essayait d’avertir. Tandis que Ai Fen continuait de dénoncer discrètement.

Il a dénoncé la mauvaise gestion de l’hôpital où il travaille sur la manière de traiter les cas de contagion. Il a également critiqué le gouvernement pour mentir et dissimuler des informations sur le virus.

Les autorités de Bejin ont commencé à punir tout médecin qui avait donné des informations sur le coronavirus au début et na affirmé le fait qu’il pouvait être transmis de personne à personne, aggravant la situation de contagion que nous connaissons aujourd’hui.

Face à la catastrophe de la mauvaise gestion de la situation, le Parti communiste a censuré les médias et manipulé les chiffres, elles sont stipulées pourraient être jusqu’à 10 fois plus importantes que celles actuellement divulguées.

La Dre Ai Fan a déclaré d’un ton affligé qu’elle n’aurait pas pu faire plus:

«Si j’avais su ce qui serait arrivé aujourd’hui, je ne me serais pas opposé à la réprimande. Il aurait tout dit à qui et où il voulait. »

Le médecin a été le premier à signaler le cas d’un nouveau virus le 30 décembre et a partagé une image de l’uniforme de la personne infectée avec un groupe de collègues médecins.

Lorsque le personnel de l’hôpital de Wuhan s’en est rendu compte, il a lancé une série de répressions sévères contre le Dr Fan.

“J’étais sous le choc. Je ai eu tort? Sachant qu’un virus important a été découvert chez un patient, comment ne pas répondre lorsqu’un autre médecin pose la question? »

Les déclarations et l’image ont été supprimées des réseaux et c’est par le biais d’une page sociale, similaire à Twitter, appelée Weibo que les déclarations et les photos ont été publiées.

«C’est moi qui ai prononcé les sifflets. Cet incident a montré que chacun a besoin d’avoir ses propres pensées parce que quelqu’un doit s’avancer pour dire la vérité. Le monde a besoin de différents types de voix “ Fen a commenté l’interview manquante.

À ce jour, on ne sait pas où se trouve le médecin et on craint pour la vie de ses amis et de sa famille.

