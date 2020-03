Ils dénoncent le pillage dans les écoles de l’UNAM

Mexico.- L’Université nationale autonome du Mexique (UNAM) signale qu’au cours des 10 derniers jours de la crise sanitaire, des incendies se sont produits dans trois lycées différents, qui sont fermés par des groupes minoritaires de personnes sous couverture.

Les écoles endommagées sont le Collège des sciences et des sciences humaines, les écoles du Sud et d’Azcapotzalco, et le campus numéro 8 de l’École nationale préparatoire.

Dans tous les cas, l’intervention des services d’incendie a été nécessaire pour éteindre les flammes.

Outre les incendies, les vols et les pillages de matériel et d’équipement se sont produits dans le CCH Sur et Preparatory 8, événements qui ont conduit à l’arrestation et à la plainte contre les auteurs présumés. Tout cela est enregistré dans les agences ministérielles correspondantes.

L’UNAM a exprimé son rejet absolu et sa préoccupation face aux provocations et actes illicites répétés qui menacent le patrimoine universitaire et mettent en danger la vie des personnes, hommes et femmes, qui restent à l’intérieur du campus universitaire.

“L’Université ne peut pas accepter les pratiques criminelles qui ont été menées dans les écoles endommagées, sous couvert d’une lutte de certains groupes féministes.”

Enfin, l’Université nationale a adressé une nouvelle exhortation à ceux qui occupent les installations universitaires pour les remettre aux autorités du campus pendant la fin de la situation sanitaire, afin d’éviter des incidents majeurs pouvant compromettre l’intégrité physique des personnes ou la création de sources possibles de contagion.

L’Université a exprimé son engagement en faveur de l’égalité des sexes et son respect pour le mouvement mené par des groupes d’étudiants universitaires et a réitéré que le chômage actuel des sites scolaires n’annulerait en aucune façon les tables de dialogue où les accords qui permettent éradiquer la violence contre les femmes dans notre institution.

