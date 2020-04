Ils diffusent une vidéo inédite de Shakira avec un autre homme qui n’est pas Piqué. Se pourrait-il qu’elle ne l’aime pas?

Ce n’est pas possible! Et Piqué, où était-il?

Nous savons tous que Shakira Elle est et sera l’une des artistes les plus aimées et les plus acclamées de tout le monde du divertissement, son talent spectaculaire, ses mouvements audacieux et accrocheurs de la hanche et surtout ses chansons, sont ce qui l’a amenée au sommet de la popularité.

La belle colombienne, en plus d’avoir une vie privée attrayante pour les médias, ne cessera d’être aux yeux de l’ouragan de tous ceux qui la suivent.

Comme cela s’est produit cette fois, lorsque le couple blond est vu en train de discuter avec quelqu’un qui ne pouvait pas très bien apprécier l’image. Mais ce qui nous étonne le plus dans la vidéo, c’est qu’apparemment la belle blonde qui l’enregistre n’est rien de moins que lui Gerard Piqué. Vous ne vous y attendiez pas, n’est-ce pas!

Une autre image qui nous a beaucoup touchés, c’est lorsque l’interprète de “Waka Waka” commente l’importance des enfants qui n’ont pas de terrasse ou de balcon à l’extérieur. “Connaissant la situation des parents de jeunes enfants en cette période difficile de quarantaine, je sympathise avec ceux qui n’ont pas d’espace extérieur ou de balcon pour que leurs enfants puissent respirer de l’air frais.”

