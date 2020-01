Ils doivent nous avoir Docuseries Trailer de ARAY d’Ava DuVernay

Ils ont une bande-annonce de docuseries de ARRAY d’Ava DuVernay

Ils doivent nous avoir, ARRAY Releasing d’Ava DuVernay, une chronique dynamique d’art, d’activisme et de course au cinéma noir mettant en vedette des interviews approfondies de certaines des voix les plus emblématiques d’Hollywood. Vous pouvez consulter la bande-annonce des docuseries ci-dessous!

Ils doivent nous avoir a été conçu, produit et réalisé par Simon Frederick, artiste, photographe, cinéaste et diffuseur autodidacte basé au Royaume-Uni.

«En tant qu’entreprise dont la mission est d’amplifier les voix des personnes de couleur, They Gotta Have Us parle directement de nos plus hautes idées d’inclusion, de contexte culturel et de communauté. Non seulement nous présentons un artiste passionnant comme Simon Frederick à un nouveau public, mais son projet partage les histoires des cinéastes et des acteurs les plus influents du cinéma noir. » a déclaré le président d’ARRAY, Tilane Jones.

La série présente des interviews révélatrices de nombreux cinéastes et stars qui franchissent les barrières, dont Diahann Carroll, John Singleton, Kasi Lemmons, John Boyega, Harry Belafonte, Robert Townsend, David Oyelowo, Whoopi Goldberg, Laurence Fishburne, Kasi Lemmons et Barry Jenkins. La série comprend également des clips et des commentaires sur des films fondateurs comme Carmen Jones, Claudine, Lys des champs, Faire la bonne chose, Boyz dans le capot, Hollywood Shuffle, Panthère noire et clair de lune.

ARRAY présentera les docuseries en première sur Netflix le 5 février 2020. ARRAY a également acquis des droits de distribution aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Afrique. L’annonce a été faite par la fondatrice d’ARRAY, Ava DuVernay.