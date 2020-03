Ils donnent des conseils pour faire de l’exercice à la maison en cas d’urgence

Mexico.- À une époque où l’humanité est en jours de pause et où la distanciation sociale et le travail de bureau sont effectués dans les maisons, l’équipe d’Unión Mujer a décidé d’accompagner la quarantaine volontaire avec des messages visant à vivre en paix et en tranquillité, avec de nouvelles routines qui bénéficient à toute la famille.

Paulina Amozurrutia, coordinatrice au Mexique de Unión Mujer, a souligné que dans ces moments de distanciation sociale, ils publieront sur leurs réseaux sociaux “des conseils de femmes imparfaites mais qui, comme vous, cherchent à tirer le meilleur parti de ces journées de séjour à la maison”.

La recommandation d’Unión Mujer est de valoriser le moment pour commencer à construire de l’intérieur vers l’extérieur, en quête d’épanouissement en tant que femmes, mères, professionnelles.

“Qu’ils commencent à faire à la maison, que ce soit l’enseignement à domicile, le bureau à domicile, les exercices, la cuisine, les semis, mais surtout, la chose la plus importante est de cultiver le silence, ce que nous faisons rarement et qui aujourd’hui est plus forcé, mais qui est finalement ce que soulève ce moment historique. Nous, les femmes, pouvons décider de retourner au bruit ou de mener la vie dans la paix et l’épanouissement », a déclaré Paulina Amozurrutia.

Conseils pour la quarantaine

La quarantaine est un bon moment pour revenir à notre essence, à nos origines, pour se donner du temps pour nous et pour les nôtres.

Publié par Unión Mujer le samedi 21 mars 2020

Unión Mujer, a-t-elle expliqué, estime que la plénitude des femmes n’est pas dans la perfection mais dans la lutte au jour le jour pour être heureuse, où la féminité et la capacité créatrice sont renforcées.

Il a précisé qu’il n’y a pas de combat entre l’homme et la femme, mais au contraire, ils sont une équipe pour aller de l’avant et dès maintenant.

Pour cette raison, la proposition de l’équipe Unión Mujer est de diffuser des vidéos, moins produites mais plus honnêtes, pour les femmes qui se battent pour leur plénitude.

Paulina Amozurrutia a réitéré que l’objectif du mouvement est de promouvoir et d’accompagner les femmes à être pleines et aux jours de distanciation sociale, elles enverront des informations via les réseaux sociaux.

C’est le moment d’aller plus lentement, d’être plus silencieux, de découvrir notre essence, a indiqué le coordinateur d’Unión Mujer au Mexique, qui a appelé à rejoindre le mouvement né de l’idée de trouver l’équilibre et la plénitude des femmes, autour d’un féminisme plus humaniste, où être mère n’est pas une limitation mais une potentialisation.

Unión Mujer génère des stratégies d’information et de formation dont le contenu enrichit les femmes et se retrouve entre égaux pour s’entraider dans divers domaines de la vie sociale, politique et économique, où la valeur de la famille et de l’amour est importante pour faire tout ce qui est possible. proposer.

