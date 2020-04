Ils donneront un concert pour soutenir l’OMS et en hommage au personnel de santé

De la salle de presse

Journal La Jornada

Mercredi 15 avril 2020, p. 8

One World: Together At Home est une campagne et un concert à la maison. Dans le but de rendre hommage aux professionnels de la santé qui luttent contre la pandémie de Covid-19 dans le monde, un grand groupe d’artistes offrira diverses performances en ligne qui seront accessibles gratuitement.

La campagne vise à soutenir le Fonds de réponse de solidarité Covid-19 de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ainsi pendant la diffusion, en plus de l’interprétation des musiciens, les histoires des agents de santé de divers pays, en plus des messages de remerciements qui leur sont adressés.

Lady Gaga, porte-parole et commissaire de la campagne, a déclaré que plus de 35 millions de dollars avaient déjà été collectés grâce à l’initiative visant à soutenir les efforts de l’OMS.

Le chanteur a indiqué que nous sommes tous très reconnaissants envers les professionnels de la santé du pays et du monde entier, qui sont en première ligne pour combattre Covid-19. Ils mettent leur vie en jeu pour aider et c’est quelque chose que nous apprécions tous.

One World: Together At Home comprendra les performances de personnalités telles que Alicia Keys, Camila Cabello, Céline Dion, Ellen DeGeneres, Jennifer Lopez, Lupita Nyong’o, Matthew McConaughey, Oprah Winfrey, Pharrell Williams, Sam Smith, Shawn Mendes, Taylor Swift, Usher, Victoria Beckham et plusieurs autres.

La campagne est également la continuation d’une série de concerts virtuels qui ont commencé plus tôt ce mois-ci pour promouvoir des actions en faveur des soins en cas de pandémie. Together At Home est organisé par Global Citizen, une plateforme internationale dont l’objectif est de mettre fin à la pauvreté dans le monde.

L’émission aura lieu le samedi 18 avril à 19h00 au centre du Mexique. Aux États-Unis et dans d’autres pays, les réseaux de télévision diffuseront les présentations, tandis que sous d’autres latitudes, elles seront accessibles à partir de plateformes telles que YouTube, Twitter et Twich.

One World: Together At Home sera animé par Jimmy Fallon de The Tonight Show, et animateurs des émissions Jimmy Kimmel Live et The Late Show With Stephen Colbert.

