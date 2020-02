Ils éliminent le jeu Plague Inc. de l’App Store de Chine

une administration chinoise du cyberespace vient de supprimer le simulateur Pay Pay de l’Apple Store pour le contenu illégal. Ceci est confirmé par les créateurs du jeu à travers un communiqué officiel.

Plague Inc. a été lancé pour la première fois en 2012 et c’est un défi où les joueurs tentent de mettre fin à la race humaine en créant un pathogène mortel. Au fur et à mesure que les gens tombent malades, plus de points d’ADN accumuleront l’utilisateur pour muter et devenir le virus le plus mortel. Parce que la Chine est le pays le plus peuplé du monde, C’est un site très populaire pour les joueurs pour mettre leur patient à zéro.

Selon la déclaration de Ndemic Creations:

“Nous venons d’être informés que Plague Inc.” inclut du contenu illégal en Chine tel que déterminé par la China Cyberspace Administration “et a été supprimé de l’App Store de Chine.” Cette situation est totalement hors de contrôle. “

L’élimination de l’application est due à la paranoïa généralisée qui existe en raison de l’épidémie de vius COVID-19 (Coronavirus), bien que il n’est pas clair s’il s’agit d’une mesure prise par le gouvernement chinois pour gérer la perception publique de l’épidémie de virus.

Selon un rapport de l’Organisation mondiale de la santé publié plus tôt cette semaine, le virus a infecté plus de 79 000 personnes dans le monde, dont 77 262 cas en Chine.

Enfin, la déclaration Ndemic insiste sur le fait qu’il s’agit d’un jeu et qu’ils invitent constamment leurs utilisateurs à s’informer sur la propagation du virus grâce aux informations officielles des autorités sanitaires locales et mondiales.

Considérez-vous cela comme une mesure prudente par la Chinese Cyberspace Administration?

