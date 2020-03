Ils emprisonnent un acteur de «The Walking Dead» pour avoir mordu son partenaire

L’acteur Michael Mundy chérissait une certaine renommée pour son temps dans “ The Walking Dead ”, où il incarnait certains des zombies qui menaçaient les protagonistes survivants. Ces apparitions ont servi à entrer en contact avec les fans passionnés de l’une des séries les plus populaires au monde, venir établir une relation avec l’un de ses disciples, qui a maintenant révélé au Sun comment l’expérience abusive était que il a fini avec Mundy en prison.

Michael Mundy dans ‘The Walking Dead’

Le fan en question, Beverly Jackson, et l’acteur se sont rencontrés lors d’une convention tenue à Liverpool il y a huit ans. “Je suis tombé amoureux de lui. Au début, Il était charmant et a promis de m’aider à entrer dans les films, mais il est devenu de plus en plus violent“, raconte les Britanniques qui, après le retour de Mundy aux États-Unis, sont restés en contact avec lui, jusqu’à ce qu’en 2018 les épisodes de violence commencent.

C’est cette année-là que Mundy a demandé à Jackson s’il pouvait rester avec elle lors d’un voyage à Manchester et, plus tard, alors qu’ils étaient tous les deux dans une chambre d’hôtel en Allemagne, la première explosion de violence a eu lieu: “Il m’a frappé au visage, m’a mordu aux mains, au bras et au dos, m’a donné des coups de pied et m’a jeté hors de la pièce“Cet événement a conduit à l’arrestation et à la condamnation de l’acteur en novembre 2019 pour voies de fait, lui imposant également une ordonnance de ne pas approcher la victime.

Derrière les barreaux

Cependant, après avoir purgé sa courte peine, Mundy a rompu cette ordonnance restrictive et il a été emprisonné à nouveau à Liverpool, où il restera jusqu’à sa libération de nouveau cette année. Pour sa part, Jackson, mère de deux enfants, a peur de ce qui pourrait arriver lorsque l’acteur retourne dans la rue: “Ne s’arrêtera pas avant sa mort. “

