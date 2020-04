Ils envoient un message crypté à Mars à bord du Perseverance

Mars, la planète rouge, est l’une des planètes les plus explorées par la NASA, et où certains millionnaires ont les yeux rivés. Bien qu’il ne soit toujours pas possible d’envoyer une mission habitée, l’agence spatiale américaine a été très persistante en envoyant plusieurs rovers. Le dernier d’entre eux est précisément la persévérance.

Dans Persévérance, les scientifiques de la NASA ont codé un message qui est distribué sur une série de puces en silicone et une plaque qui présente un diagramme de Mars, de la Terre et du Soleil. Dans les rayons du diagramme de l’étoile royale, vous pouvez lire le message “Explorez ensemble” en code Morse.

Le rover est un véhicule qui il a six roues et pèse 1050 kilogrammes. Son lancement est prévu pour juillet et il devrait atterrir sur le cratère Jezero le 19 février 2021.

En ce sens, la NASA explique que jusqu’à présent la pandémie provoquée par le nouveau coronavirus n’affectera pas le lancement:

«Actuellement, le coronavirus n’a pas affecté le calendrier de lancement du rover Mars Perseverance. L’installation a été l’une des nombreuses activités récentes de l’équipe des opérations d’assemblage, de test et de lancement de Persévérance. Le 21 mars, l’équipe a commencé à reconfigurer le rover afin qu’il puisse voyager sur la fusée Atlas V. Les étapes comprenaient le stockage du bras robotique, l’abaissement et le verrouillage du mât de télédétection et de l’antenne à gain élevé, et la rétraction de ses jambes et roues ».

Comme les autres compagnons de bataille, la persévérance est en mission pour rechercher des traces de vie microbienne et étudier la géologie de la planète rouge. Bien sûr, les échantillons collectés par la Persévérance seront envoyés sur Terre et, sûrement, nous pouvons compter sur des images martiennes incroyables.

