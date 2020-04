Ils “exhortent” à ne pas visiter les plages lors d’une urgence sanitaire

Mexico.- Lors de la réunion virtuelle avec les gouverneurs des régions du sud-sud-est du pays, le gouvernement du Mexique a appelé à renforcer leur participation et à appeler la population à ne pas visiter les plages et à rester chez elle comme mesure urgente pour empêcher la propagation massive du coronavirus. Covid-19.

Il a également été signalé que le ministère des Finances et du Crédit public était en train d’analyser comment soutenir le secteur informel de la population et que les États recevraient des conseils sur la façon d’adapter leurs hôpitaux pour répondre à l’urgence.

Cela peut vous intéresser Dans la Nueva Viga il n’y a pas de Coronavirus

De même, il a été expliqué qu’avec le pont aérien avec la Chine, 20 autres vols de fournitures médicales devraient être distribués dans tout le pays.

Les gouverneurs ont convenu de faire un effort spécial pour éviter la foule dans les zones touristiques, c’est pourquoi ils ont signalé la fermeture des plages et d’autres centres qui ont signalé plus d’afflux de vacances.

En cas de doute sur les tests rapides pour détecter le coronavirus, il a été expliqué aux gouverneurs que le test standard recommandé par l’Organisation mondiale de la santé est le soi-disant PCR (réaction polymérisée en chaîne pour son acronyme en anglais) également connu sous le nom moléculaire, même qui peut détecter le matériel génétique du virus. Le temps estimé pour obtenir des résultats est de six heures.

Ces tests permettent de détecter le plus rapidement possible les personnes suspectées d’être infectées.

Cela peut vous intéresser Le Covid-19 ne fait pas peur à la capitale

Les tests sont administrés pendant le processus d’infection. Pour cette raison, le gouvernement du Mexique les utilise sous la coordination de l’Institut de diagnostic et de référence épidémiologiques (InDRE).

D’autre part, il existe ce qu’on appelle des bandelettes de test, des dispositifs en plastique de faible technologie qui visent à détecter non pas le virus et son matériel génétique, mais la réponse immunitaire du corps humain au virus. C’est-à-dire: il détecte les anticorps.

Cependant, scientifiquement, de telles bandes ne sont pas efficaces. Pour cette raison, l’OMS ne les recommande pas. Les agences de santé du monde entier telles que la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA), l’Agence européenne des médicaments et l’institution australienne équivalente, entre autres, ne les recommandent pas non plus. Au Mexique, Cofepris n’a pas non plus autorisé l’utilisation de bandelettes réactives.

Seven24.mx

ebv