Ils expulsent un concurrent de “Venez dîner avec moi” pour son mauvais comportement: “Ordinaire et abricot”

Dans «Venez dîner avec moi», un lot de cinq candidats se disputent chaque semaine pour être le meilleur hôte et la particularité de certains invités est indéniable. L’un des participants de cette semaine attire toute l’attention. Son nom est Victor, un jeune homme qui a tendance à jouer du théâtre. Après avoir marqué l’un des scores le plus bas de l’histoire du programme En tant qu’hôte, tout s’est dégradé.

Victor attend derrière la porte pour être rouvert

Le reste des candidats ils ne pouvaient plus le supporter et, après un dîner surréaliste chez eux, ils lui ont donné le score le plus bas possible. Un autre des protagonistes, Nataly, a été victime des premières attaques de Victor après un combat il a fini par le brûler avec la casserole de purée. Le prochain dîner était précisément chez elle, où Victor tenait à peine les entrées. “Eh bien, c’est ça, nous allons attaquer, je serai très gentil dans les dîners restants”, a été sa réaction face à l’absence de réponse après avoir accusé les autres de “faux” de ne pas lui avoir communiqué ses scores. “Si vous êtes envieux et que les chiens ne sont pas à blâmer“fut le commentaire qui réchauffa l’atmosphère.

Après une série d’accusations et d’insultes – comment menacer de la nettoyer avec le paillasson – María Jesús l’a avertie de son comportement: “Dans ma maison tu ne passeras pas par l’arc de la porte“Quelque chose qui a servi de prémonition, car Nataly a fini par le jeter hors du dîner quelques minutes plus tard. Tout le monde a applaudi la décision, mais Victor n’était pas disposé à abandonner si facilement et Il a continué à crier derrière la porte des insultes vers son ennemi déclaré. “Vous êtes un scélérat, un ordinaire, un abricot, du plus bas que j’aie jamais connu“, ils ont transféré leurs cris dans la salle.

Ne s’arrête pas là

“Vous devez partir avec dignité et élégance”, a-t-il dit à la caméra en descendant les escaliers du portail quelques secondes plus tard, déjà dans la rue, téléphone criant “à cette putain de salope, je vais l’appeler maintenant“Dans le prochain programme, il semble que Sergio le chassera également de la maison quand, bien qu’il revienne demander pardon – en plus de marcher pieds nus sur un pied -, il lui faut très peu de temps pour reprendre ses formes. “Vous êtes impoli et vous ne valez pas un poivre”, criaient-ils de l’extérieur.

.