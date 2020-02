Ils filment Karol G dans l’eau: il joue, modèle et les utilise comme flotteurs!

Reggaetonera Karol G est une femme: non seulement elle réussit avec sa musique, mais elle hypnotise tout le monde par sa beauté. Quelqu’un a-t-il des doutes quant à la parfaite combinaison?

18 février 20208 h 03

Karol G Il a eu 29 ans vendredi dernier et pour atteindre presque trois décennies, c’est parfait!

Avec ses amis, sa famille et ses collègues, il a célébré et avait l’air plus spontané que jamais: chanter, danser, jouer … Vraiment, Anuel AA, son partenaire, il a gagné à la loterie.

Sans doute, entre concert et concert, il est normal de voir sur les réseaux sociaux comment le reggaetonera profite de quelques instants de détente.

Après tout, le déplacer autant sur scène devrait l’épuiser. Par conséquent, cette vidéo est apparue où Karol G repose dans la piscine et vous ne pouvez pas imaginer comment.

Le boomerang créé par instagram montre Karol G en bikini à franges roses, lui touchant la tête et posant un physique formidable devant la caméra.

Quelqu’un peut-il douter que l’artiste de Tusa n’est pas un dieu?

