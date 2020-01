Ils filtrent des photos privées de la sœur aînée de Karol G sur la plage Another Bebecita!

La belle fille donne des conseils de maquillage sur Instagram, où elle a déjà des milliers de followers.

Bien que tous ceux qui lisent cette note savent probablement de qui il s’agit Karol G et ayant entendu leur musique, très peu sauront que ce reggaetonera vient d’une famille de belles femmes et que ses sœurs sont deux monuments!

Et la vérité est comme ça! Carolina Giraldo Navarro, plus connue comme “Karol G», Il a montré à plus d’une occasion qu’au moins en termes de beauté, ses deux soeurs Veronica et Jessica, ils n’ont absolument rien à envier.

Cette note se concentre sur Veronica, la sœur aînée du chanteur, dont certaines photos ont fui sur la plage qui sont incroyables! Non seulement à cause de son aspect naturel, mais aussi à cause de la beauté de sa silhouette.

Veronica montre la ressemblance évidente qu’elle a avec sa sœur. Vous remarquez également qu’il exerce parce que la vérité est qu’il a un grand corps!

En écrivant cette note, nous pensons que nous ne savons pas comment ils ont rendu ces images publiques, mais en même temps, nous ne savons pas pourquoi ils les ont cachées.

Et c’est que, définitivement, cette femme nous a impressionnés! Quelle belle soeur tu as Karol G!

