Ils filtrent la vidéo de Carnage dans l’ensemble de Venom 2

Il y a quelques heures, Tom Hardy a partagé une image de l’ensemble Venom 2 où nous pouvons voir Woody Harrelson comme le psychopathe Cletus Kasady, et maintenant – grâce à la magie d’Internet – une vidéo a été divulguée qui présente un autre aperçu de l’assassin fou.

Le clip montre Cletus Kasady (Carnage) au milieu de la rue et reçoit plusieurs coups de feu dans son corps, mais il semble immuable, ce qui nous fait penser que Carnage a déjà repris le corps de Kasady.

De nombreux fans ont été félicités pour ce qu’ils ont vu dans le premier film Venom et pour l’interprétation de Tom Hardy, mais il a également reçu des commentaires négatifs, mais il semble que finalement, l’apparition de Carnage dans le film nous donnera l’une des histoires les plus lumineux lié au symbiote.

Venin 2 sortira le 2 octobre et il est possible, bien que rien n’ait été confirmé, que le Spider-Verse rencontre à un moment donné Sony prendre la décision que notre sympathique voisin, Spider-Man et Venom ont une aventure commune à l’écran.

