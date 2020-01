Ils filtrent la vidéo intime de Ricky Martín Personne n’imaginait qu’il avait fait ça!

Le Portoricain a été capturé dans un moment d’intimité qui a surpris tous ses fans.

17 janvier 2020

Nous savons tous que Ricky Martin Il a l’habitude de vivre en étant célèbre et cela signifie qu’il sait déjà gérer les caméras indiscrètes qui veulent toujours capturer des moments de sa vie privée.

Cependant, «savoir comment le gérer» ne signifie pas que Ricky est exempt de plusieurs clips et de matériel inédit qui n’auraient sûrement pas voulu se diffuser, mais qui d’une manière ou d’une autre ont fini par devenir viraux sur les réseaux sociaux.

Aujourd’hui, nous avons une vidéo de ce style, et c’est que notre cher Ricky set il s’est enregistré bougeant sa hanche et dansant seul … comme s’il n’avait pas des millions d’hommes et de femmes dans le monde qui voulaient danser avec lui.

Oui, c’était aussi: Ricky Martin Il a profité d’un moment d’intimité et a montré que dans sa solitude, il aime aussi danser et apprécier comme nous le faisons beaucoup aujourd’hui: jouer de la musique et enregistrer avec le téléphone portable.

Le clip et nous l’avons trouvé publié sur le profil Instagram d’un fan club de Ricky Martin et, comme prévu, a reçu des centaines de commentaires louant les magnifiques mouvements de ce Portoricain qui nous vole le cœur depuis plus de 25 ans.

On t’aimait Ricky mais après avoir regardé cette vidéo on t’aime encore plus!

