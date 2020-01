Ils filtrent les photos de l’ensemble des Eternals et nous voyons Richard Madden

Eternals est fimlando au Royaume-Uni et les fans peuvent déjà commencer à tourner leur attention vers le film car maintenant ils ont divulgué des photos de l’ensemble où l’on peut voir Richard Madden – qui joue Rob Stark dans Game of Thrones – comme le puissant Ikaris.

Bien que les photos ne le capturent pas exactement pour apprécier les détails du personnage, c’est la première fois que nous voyons l’acteur en action sur le plateau. Les photos montrent Ikaris volant et nous ne savons pas s’il se dirige vers le sol ou s’il se lève, mais la vérité est qu’elle n’apparaît pas dans un costume aussi coloré que nous l’avons vu dans les bandes dessinées.

Selon le synopsis du film:

«The Eternals of Marvel Studios présente une nouvelle équipe passionnante de super-héros dans l’univers cinématographique Marvel, ce sont d’anciens extraterrestres qui vivent secrètement sur Terre depuis des milliers d’années. Et après les événements de Avengers: Fin de partie, une tragédie inattendue les a obligés à sortir de l’ombre pour s’unir contre le plus vieil ennemi de l’humanité, Les Déviants. »

Le film met en vedette Richard Madden (Ikairs), Gemma Chan (Sersi), Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Salma Hayek (Ajak), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh), Barry Keoghan (Druig) et Angelina Jolie (Thena), tandis que Kit Harrington jouera Black Knight.

Eternals ouvre ensuite 6 novembre 2020.

