Ils filtrent les photos du Batman complet et du costume Batimoto sur le plateau

Depuis que Matt Reeves a partagé un teaser où Robert Pattinson portait le costume de Batman, mais seulement la partie du torse et du visage, les réseaux sociaux n’ont cessé de spéculer sur la façon dont l’armure que le chevalier de La nuit dans The Batman. Maintenant quelques photos du plateau de tournage ont été divulguées et voyons plus en détail le Batman.

On peut voir la moto et, enfin, le masque complet de Batman présentant des oreilles très pointues; ce qui nous fait penser au Batman of Detective Comics. Le costume semble inachevé car cela implique qu’il s’agit de l’une des premières missions de Bruce Wayne en tant que super-héros. Au-dessus des gants semble porter une sorte d’arbalète et tout indique que nous verrons un fusil. Et le plus intéressant, il semble qu’il aura les yeux blancs, comme l’ont demandé de nombreux fans.

Jusqu’à présent, le film mettra en vedette Robert Pattinson (The Lighthouse) dans le rôle de Bruce Wayne / Batman; Zoë Kravitz (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) en tant que Selina Kyle / Catwoman; Paul Dano (faune) comme Edward Nigma / The Riddler, Jeffrey Wright (Westworld) comme commissaire James Gordon, John Turturro (Transformers: The Last Knight) comme gangster Carmine Falcone, Andy Serkis (Black Panther) comme Butler Alfred Pennyworth et Colin Farrell (Dumbo) comme Oswald Cobblepot / The Penguin.

Si tout sort pour demander, The Batman sera présenté le 25 juin 2021.

.