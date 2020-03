Ils filtrent presque toutes les spécifications des prochains Huawei P40 et P40 Pro 5G

Huawei présentera ses prochains téléphones P40 et P40 Pro 5G le 26 mars et, comme d’habitude, les spécifications des deux téléphones ont été divulguées presque complètement sur Internet.

Les informations nous parviennent grâce à 91Mobiles, et nous pouvons voir que le Huawei P40 Pro c’est un téléphone qui a pratiquement oublié les lunettes et tandis que son frère cadet les montre sans gêne. De plus, le modèle haut de gamme possède un écran incurvé sur tous ses bords.

Une autre chose à noter est que les nouveaux téléphones Huawei, viendra avec un outil appelé Huawei XD Fusion Engine, qui vise à améliorer considérablement la gamme dynamique des images.

Il n’y a pas d’informations plus spécifiques sur les modèles, mais ici nous vous laissons toutes les spécifications des téléphones.

Spécifications Huawei P40

Affichage: OLED 6,1 pouces

Caméra arrière: principale 50 MP / secondaire 16 MP et 8 MP / Technologie: Huawei XD Fusion Engine / zoom numérique 30x / Leica Optics

Appareil photo avant: 32 MP

Processeur: Kirin 990

Batterie: 3 800 mAh / 40 W à charge rapide / 27 W à charge rapide sans fil

Système d’exploitation: Android 10 sans Google Apps

Caractéristiques Huawei P40 Pro 5G

Écran: OLED 6,58 pouces

Processeur: Kirin 990

Caméra arrière: principale: 50 MP / secondaire 40 MP, 16 MP et 8 MP / capteur ToF / Technologie: Huawei XD Fusion Engine / zoom numérique 50x / Leica Optics

Appareil photo avant: Principal: 32 MP / Capteur de profondeur

Batterie: 4200 mAh / Charge rapide 40W / Charge sans fil 40W

Système d’exploitation: Android 10 sans Google Apps

.