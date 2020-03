Ils guérissent un deuxième patient atteint du VIH grâce à une greffe de cellules souches

Pour la deuxième fois au monde, un Un patient atteint du VIH a réussi à guérir après avoir subi une greffe de cellules souches, comme l’ont rapporté les médecins qui l’ont soigné ce mardi 10 mars.

Le “Patient de Londres”, comme on l’appelle, est devenu un espoir de trouver un remède contre le VIH, quand il y a plus de trois ans, il a commencé un traitement pour éradiquer un cancer appelé lymphome de Hodgkin, qui affecte les cellules du système immunitaire Depuis 2012, ce patient a été signalé comme atteint de la maladie de Hodgkin et, en 2016, il a commencé son traitement. Son nom est Adam Castillejo, il a 40 ans et le lundi 9 mars il a décidé de révéler son identité à travers un rapport publié dans Le New York Times

Bien que Castillejo soit devenu un nouvel espoir de trouver un remède contre le VIH pendant un an, les chercheurs de l’Université de Cambridge ont décidé d’être prudents. Cependant, et maintenant, que le patient de Londres n’a pas eu besoin d’antirétroviraux depuis 30 mois et qu’il n’a aucun signe détectable du virus dans son corps, le professeur Ravindra Gupta, à travers une étude publiée dans The Lancet HIV, Enfin, il a été jugé pertinent de supposer que Castillejo était guéri du VIH car les nouveaux résultats sont «encore plus décisifs».

“Nos résultats montrent que le succès de la transplantation de cellules souches, comme remède contre le VIH, peut être reproduit.”, a déclaré Ravindra Kumar Gupta, de l’Université de Cambridge et co-auteur de ce travail. «Il est important de noter que ce traitement est à haut risque et n’est utilisé qu’en dernière option pour les patients infectés par le VIH qui souffrent de maladies hématologiques qui mettent leur vie en danger. Par conséquent, ce n’est pas une option qui pourrait être offerte aux patients qui ont déjà réussi un traitement antirétroviral en général », a-t-il expliqué.

La première fois qu’on a su qu’un patient séropositif était guéri s’est produit en 2011. Il était connu sous le nom de «patient de Berlin» et a subi une greffe de moelle osseuse. A cette époque, étant un cas isolé, les experts considéraient qu’il s’agissait d’un simple coup de chance. Mais malgré le fait que Kumar Gupta a déclaré qu’il s’agit d’un traitement à haut risque, car des cellules souches d’autres donneurs sont nécessaires qui entraîneraient de graves complications dans l’organisme du patient et ne pourraient donc pas être utilisées dans un « généralisé », a-t-il indiqué, qui pourrait être reproduit.

Actuellement, Environ 38 millions de personnes sont malades du VIH dans le monde.

.