Ils identifient le pangolin comme l’hôte principal du coronavirus

Le monde est attentif et attend toutes les nouvelles concernant le coronavirus, qui est originaire de Whuan, une province du Hubei, en Chine, et maintenant les scientifiques viennent d’expliquer que peut-être l’épidémie aurait pu être transmise à l’homme par le trafic illégal de pangolins. Cela a été publié par un rapport ..

L’Université agricole de Chine du Sud a mené une étude qui se rend compte que la séquence génomique de la nouvelle souche obtenue à partir de pangolins étudiée était identique à 99% à celle des personnes infectées. Et c’est que cet animal tendre est l’un des mammifères les plus passés en contrebande en Asie, bien qu’il soit protégé par les lois internationales, car sa viande est considérée comme un mets délicat dans les pays asiatiques et ses écailles sont utilisées en médecine traditionnelle.

Selon une déclaration de l’institution:

“Les découvertes les plus récentes seront d’une grande importance pour la prévention et le contrôle de l’origine (du virus).”

Jusqu’à présent, on pense que l’épidémie s’est produite sur le marché de Wuhan où différents animaux sauvages vivants sont vendus et certains scientifiques pensent que les chauves-souris sont les principaux porteurs probables du virus qu’elles ont transmis à d’autres animaux et, à leur tour, aux humains. .

Cependant, Dirk Pfeiffer, professeur de médecine vétérinaire à la City University of Hong Kong, Il a expliqué que l’étude ne prouve pas vraiment que les pangolins étaient les transmetteurs de virus.

L’expert dit:

“Vous ne pouvez parvenir à des conclusions plus définitives que si vous comparez la prévalence (du coronavirus) entre différentes espèces sur la base d’échantillons représentatifs, ce qui n’est certainement pas le cas.”

Mais l’idée que le virus provienne de la prise alimentaire reste la plus plausible, a expliqué cet expert.

