Ils interpréteront une parodie porno de Sonic the Hedgehog et la bande-annonce dérange

Avec le succès commercial retentissant au box-office Sonic the Hedgehog dans le monde, Pornhub a eu l’étrange idée de faire une adaptation porno de la bande. Ce n’est pas comme si le fandom intergalactique drôle et hérisson ne le voyait pas, mais le reste du monde n’a aucune idée de pourquoi cela existe. Pour l’instant, nous n’avons qu’une bande-annonce pour cette adaptation dérangeante, et espérons que vous n’aurez pas de cauchemars après l’avoir regardée.

Sonic the Vadgehog sera l’adaptation porno que Pornhub fera de Sonic: le film publié en février de cette année. (Le titre est basé sur un jeu de mots intraduisible qui est trop vulgaire pour être mis ici, mais ici vous pouvez découvrir ce que cela signifie.) Le film est rapidement devenu l’un des pires designs de l’histoire des films basés sur les jeux vidéo pour devenir le le plus gros succès de l’histoire dans ce genre. Et parce que personne ne l’a demandé, il y aura une cassette porno du hérisson bleu.

Pour l’instant nous avons une bande-annonce qui nous montre les principaux protagonistes du film dans sa version adulte. Sonic et Dr.Robotnik seront joués par quelques filles, et bien que la tenue du méchant n’ait pas grand-chose en particulier, Sonic est à un autre niveau. C’est comme s’il était fait de papier mâché et de plumes colorées.

Produit par Pornhub, le film présentera April O’Neil en tant que Sonic et Lexi Luna en tant que Dr. Robotnik. Nous ne savons toujours pas quand il sortira, mais ici vous pouvez voir la bande-annonce:

.