«L’île des tentations» est devenue le phénomène télévisuel de la saison et il a réussi à faire en sorte que cette partie du public qui avait laissé derrière lui l’âge d’or des émissions de téléréalité soit de nouveau accrochée après une longue période. Le défi viral “Estefaníaaa” a atteint toutes les régions de l’Espagne et bien que Christofer Guzmán revive un chapitre très difficile du concours, son cri désespéré est devenu l’histoire de la télévision.

Fani Carbajo et Federico Jiménez Losantos

Les réseaux ont brûlé tous les soirs un nouvel épisode a été diffusé et même Federico Jiménez Losantos a voulu apporter son point de vue lors de son programme esRadio. Le journaliste utilise son espace pour analyser l’actualité politique et met de temps en temps une chronique rose. Étant donné le succès de la réalité, Losantos a voulu commenter l’espace, qui selon lui, devrait appeler la réalité “L’île des putitions”: “Là, ils sont responsabilisés, seules les femmes trahissent.” “Equal est parrainé par le Ministère de l’égalité – qui est l’inégalité – parce que Seules les femmes ont droit. Ils les ont seulement trompés. Et ils les ont mis de façon accélérée et massive, dans un gang … Énorme “, a déclaré à nouveau ses commentaires controversés.

Sur la réconciliation entre Fani et Christofer

Le journaliste n’a pas manqué l’occasion de critiquer l’attitude de Christofer, partenaire de Fani Carbajo, en pardonnant son infidélité et en revenant avec elle après l’avoir quitté pour Rubén Sánchez dans “ L’île des tentations ”: “Fani s’est excusée après que le gars avec qui elle avait foiré l’ait laissée mentir. Et Chistofer va la chercher. C’est incroyable.”.

Bien que les images du couple aient été divulguées dans la vie normale, jusqu’à la diffusion du dernier épisode de l’émission, il n’était pas clair si elles étaient définitivement revenues. En fait, il y avait des rumeurs selon lesquelles Christofer avait quitté Fani et elle était célibataire, quelque chose avec lequel Losantos voulait plaisanter: “C’est comme Piticlin (Moustache Arrocet). C’est un oiseau gratuit. Et cela, un oiseau gratuit”, était en train de libérer un autre de ses commentaires caractéristiques pour conclure avec le sujet.

