Ils livrent des bons d’échange contre des articles dans le panier de base

Ville.- Le chef du gouvernement de Mexico, Claudia Sheinbaum, a indiqué que les mesures sanitaires dans le centre de Abasto avaient été renforcées pour arrêter la propagation de Covid-19.

Parmi ces actions est l’installation de 200 les bureaux mobiles, les toilettes, la désinfection constante des espaces, l’utilisation obligatoire de masques faciaux et le passage des femmes enceintes, des enfants ou des personnes âgées ne sont pas autorisés.

Il a été révélé que le 22 avril, il y avait une chaîne d’infections parmi les travailleurs de la centrale électrique d’Abasto, ce qui mettait les participants en danger.

Le lendemain, le gouvernement de la capitale a reconnu l’augmentation des infections dans cet espace, qui reste ouvert car il est considéré comme un lieu à activité essentielle.

Jusqu’à présent, il a été signalé que 25 cas confirmés de Covid-19 ont été détectés par les travailleurs de l’usine et le rapport de deux décès, ce qui renforcera les mesures sanitaires.

Lors d’une conférence de presse, Claudia Sheinbaum et Ulises García, administrateur de la Central de Abasto, a informé que des filtres sanitaires seront installés dans les 28 entrées où le passage sera réservé aux enfants, aux femmes enceintes et aux personnes âgées.

De même, l’utilisation de couvercles buccaux sera obligatoire, la distribution de gel antibactérien et les espaces de lavage des mains seront augmentés, pour lesquels des toilettes mobiles seront installées.

Il y aura un assainissement quotidien des espaces et 400 éléments du ministère de la Santé feront des visites dans les zones routes à péage, couloirs et accès pour prendre la température des gens et de veiller à ce que les commerçants respectent les mesures sanitaires telles que l’utilisation de masques faciaux et de masques.

