Ils lui vont parfaitement! JLo en jeans pose sur son dos pour qu’ils puissent voir son butin de beauté!

17 mars 2020

The New Yorker JLo Il a un show bumbum. Regardez-la poser dans cette image comme celle-ci et sur son dos pour que tout le monde puisse la voir … Quel spectacle!

Cette belle chanteuse et actrice a un de ces grands corps qui arrêtent le trafic automobile dans n’importe quelle grande ville du monde, et elle aime le montrer chaque fois qu’elle le peut.

Sur cette photo, elle apparaît assise sur une chaise, mais pas de façon traditionnelle, mais elle a plutôt fait face au dos, pour révéler sa magnificence …

De plus, l’expression sur son visage indique qu’il l’apprécie vraiment beaucoup et, pour une touche parfaite, le devant se reflète dans un miroir.

À 50 ans, JLo elle semble avoir fait un pacte avec le roi des enfers … Parfaitement tonique et plus active et diva que jamais, elle nous surprend tous les jours avec des images comme celles-ci.

¡JLo tu es la reine du Bronx et de nos coeurs!

