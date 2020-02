Le programme de rencontres présenté par Carlos Sobera continue de donner l’opportunité à différentes personnes cherchant à trouver leur âme sœur. Ce n’est pas la première fois que dans ‘First Dates’ deux personnes se connectent parfaitement, l’espace jouit de sa bonne réputation depuis des années et a aidé les convives à rencontrer de nouvelles personnes. C’est ce qui est arrivé à Jésus et Sara, un couple qui avait été fermé à la possibilité de rencontrer quelqu’un de compatible pendant le dîner.

esús et Sara dans la décision finale de «First Dates»

La soirée s’est si bien passée que votre rendez-vous est devenu un peu chaud en parlant de sexe. Les deux ont avoué le genre de choses qu’ils aiment et n’aiment pas. “Je sais comment toucher une femme. Ils m’appellent le Harry Potter de l’amour”, Plaisanta Jésus devant Sara, qui rougit inévitablement parce qu’il est fan de la célèbre saga.

“Cela ne peut pas être dit à une femme parce que nous ne savons pas, du proverbe au fait, qu’il y a un étirement”, a déclaré Sara, essayant de réduire sa confiance. Cependant, le diner a insisté encore et encore sur sa date à quel point il est bon au lit: “Je suis un ingénieur technique de l’amour, mais comme passe-temps, je suis un représentant.”

La décision finale

Jésus ne croyait pas beaucoup aux femmes mais à l’amour, mais grâce au coiffeur, il y croit encore. “Il a dépassé mes attentes. Je me suis senti à l’aise et à l’aise. Tout a été très fluide et naturel et c’est ce que je cherchais. La vérité, je ne m’y attendais pas “, a admis Jésus devant les caméras, qui a également osé commenter sa nomination:” Vous avez brisé tous mes stratagèmes. “A la fin de sa nomination très heureux, sans réfléchir beaucoup a confirmé qu’ils voulaient continuer Rencontre devant le restaurant.

