“Ils m’ont amené d’un côté du champ de Cordoue”

‘First Dates’ n’a pas toujours raison quand il s’agit de jumeler des célibataires qui veulent aller au restaurant de l’amour à la recherche du partenaire idéal. Et c’est exactement ce qui est arrivé à Natalia et Antonio dans la nuit du mardi 28 janvier: un sévillan et un cordovan qui ne se sont pas montrés sympathiques à aucun moment dans leur passage à travers la datation de Cuatro. Alors que Natalia se définissait comme une femme “cosmopolite”, Antonio était plutôt “de ville” et ne savait parler que de motos, sa grande passion.

Natalia et Antonio dans la décision finale de «First Dates»

La première arrivée au rendez-vous a été l’esthéticienne, reçue par Carlos Sobera aux portes du restaurant. L’Andalou a été montré dès le premier instant car il était devant les caméras: “J’ai plus d’amis que d’amis à cause du simple fait qu’ils aiment le rouleau de canne et ils n’aiment pas s’entendre avec les garçons“expliqua-t-il. Quelques minutes plus tard, et tandis que la jeune femme discutait avec le présentateur, le journalier est arrivé au restaurant et la première chose qu’il a faite a été d’avouer à Séville quelle était sa grande passion:” Les motos sont ma vie, c’est ce que je préfère comme Je suis de Marc Márquez “, a-t-il dit, essayant de trouver un point commun avec sa nomination. L’engagement de la Cordoue était inutile, puisque la jeune femme”il a eu un accident et depuis, ils ne font pas grand-chose“.

Après une soirée ennuyeuse au cours de laquelle aucun d’eux n’a mis beaucoup de sa part pour essayer de s’entendre avec l’autre et trouver un thème commun, le pire est venu lorsque Sobera est entré dans la pièce et a invité les couples à se lever avec lui et à danser , quelque chose qu’Antonio a refusé de faire. “Quelle chose fade! Donc on ne va pas pouvoir faire la fête“répondit l’esthéticienne. Après son refus, la sévillane n’a eu aucun scrupule à demander à Matías Roure, le serveur du programme, de danser avec elle, ce qui n’a pas fini par être assez bien assis pour Antonio:” Je suis venu rencontrer une fille et elle vient de voir Matthias“se plaignit-il.

Sans pouvoir supporter beaucoup plus, Natalia, très bouleversée, est allée aux toilettes appeler un ami et lui dire à quel point son dîner allait mal: “Allez non-sens, ils m’ont amené à une étape du camp cortebés“Elle a avoué sans se couper les cheveux à son amie.” Rien de plus que de savoir parler de motos “, a-t-il ajouté avant la fin de la conversation. La jeune femme a décidé de retourner à la table et de terminer le plus vite possible son rendez-vous.

Natalia et Antonio, enfin d’accord sur quelque chose

Au final, la soirée s’est terminée de la manière la plus prévisible, ni accepté de se revoir. “Il n’aime pas les motos, il ne veut pas avoir d’enfants … on ne s’entend pas”, lui a reproché le motard avec son rendez-vous actuel. De son côté, l’esthéticienne ne pouvait qu’être d’accord avec l’avis d’Antonio: “Nous n’avons rien en commun.“at-il conclu. Cela dit, les deux convives ont quitté le restaurant sans trouver leur meilleure moitié.

.