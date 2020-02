«Ils m’ont fait pleurer!»: Greeicy Rendón clarifie tout sur sa rupture avec Mike Bahía

La chanteuse a donné sa version des événements et a précisé qu’actuellement, tout allait bien pour Mike.

4 février 20208: 26 h

L’année dernière, le couple formé par Greeicy Rendón et Mike Bay Elle a été beaucoup dans l’arène publique, ce qui a fait d’elle l’une des plus aimées de Colombie.

Déjà avec plus de huit ans d’union, les fans ont l’habitude de voir cette paire de tortues chanter, danser, jouer et s’aimer … Par conséquent, la rumeur selon laquelle ils s’étaient séparés ces derniers jours a choqué tout le monde.

Étant donné que la version prenait de plus en plus de force et que beaucoup la tenaient déjà pour acquise, c’était elle, la même Greeicy, qui a décidé de se prononcer sur Instagram et de préciser que tout était un malentendu.

L’interprète de “Ganas” et “Stronger” a expliqué qu’elle était “meilleure que jamais” avec son petit ami et a déclaré qu’en imaginant qu’il l’avait quittée, elle l’avait fait pleurer.

En contrepartie, Mike Il a également réitéré son amour à celui qu’il considère comme la femme de sa vie et a demandé d’arrêter les potins. Alors, Dieu merci, il y a Greeicy et Mike Bay pendant un moment! On les aime!

.