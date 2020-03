“Ils m’ont laissé allongé sur une autoroute avec 6 ans”

Après son passage controversé à travers «L’île des tentations», Fani Carbajo a réussi à être l’un des participants de «Survivors 2020». Depuis qu’il s’est lancé dans l’aventure, le passé de Carbajo a été découvert tout au long de ces semaines dans les différents programmes Telecinco. Le participant à la réalité de survie a vécu un cauchemar complet dans une famille déstructurée, séparée de ses sœurs et victime de mauvais traitements à l’intérieur et à l’extérieur du foyer. Maintenant, un nouveau détail est révélé qui confirme une fois de plus ce que le fiancé de Christofer Guzmán a souffert quand elle était petite.

Fani Carbajo dans ‘Survivors 2020’

Après plusieurs semaines aux Cayos Cochinos, Fani Carbajo se sent déjà tellement à l’aise avec ses compagnons qu’il a pu s’ouvrir avec eux et leur raconter tout ce qui s’est passé lorsque sa mère s’est séparée de son père: “Ils m’ont laissé allongé sur une autoroute pendant six ans et m’ont frappé et frappé”. Dans le même temps, Carbajo a également parlé de la maladie dans laquelle les deux parents sont tombés parce qu’en dépit de vivre avec des parents différents, ils ont toujours eu des contacts, elle et ses sœurs, avec leurs parents: “Il avait de la famille, mais comme s’il n’en avait pas” .

Le survivant explique qu’en raison de ce manque d’amour Il a décidé d’avoir un fils si tôt parce que “j’avais besoin d’avoir quelqu’un qui m’aimait vraiment”. Bien qu’aucun de ses parents n’ait exercé comme tel quand elle était petite, Carbajo considère que l’homme qui a donné son nom de famille rattrape au moins ce qui s’est passé dans le passé avec son fils: “Mon père, ce qu’il n’a pas fait de moi étant enfant, est faire maintenant en tant que grand-père “, a déclaré le survivant.

Fani parle dans ‘Survivors’ de son père biologique

Dans la présentation vidéo de «L’île des tentations», Fani Carbajo a expliqué qu’il ne savait pas qui était son père biologique, que ce soit Emilio de Los Chichos ou José Salazar de Los Chunguitos. La petite amie de Christofer a déjà exclu qu’il s’agissait du frère du Brown Sugar. Cependant, il a conclu qu’il voulait également savoir de qui il s’agit: “Je voudrais passer le test de paternité”, a-t-il avoué à ses compagnons de ‘Survivors 2020’. Carbajo est clair que l’homme qui a donné son nom de famille sera toujours son père mais veut “connaître l’histoire d’amour que sa mère a eue avec le membre de Los Chichos”.

.