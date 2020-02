“Ils m’ont offert 5 000 euros pour travailler comme gigolo”

Lundi 17 février dernier, «The Panic Room» est sorti dans Cuatro et Divinity. Dans le premier épisode de la même chose, l’invité était Rubén, le single le plus médiatique de «L’île des tentations», maintenant également confirmé nouveau tronista de «Femmes et hommes et vice versa». Le garçon a analysé les conséquences que la réalité a apportées à sa vie et a décidé deparrain acéré des rumeurs selon lesquelles il a également travaillé comme gigolo le luxe dans le passé, avant d’entrer dans le format Quartz Productions pour Mediaset Espagne.

Rubén dans ‘The Panic Room’

La proposition reçue par Rubén

Il était lui-même chargé de nier les informations il y a quelques jours, mais il voulait aussi les mettre en évidence maintenant. “Je n’ai jamais eu besoin de relations sexuelles pour de l’argent“, a été la réponse retentissante de Rubén à la question. Il a reconnu que c’est une rumeur qui n’a pas d’importance, lui fait même rire, mais qui le fatigue déjà.”C’est un sujet qui a beaucoup affecté ma famille“, a-t-il également avoué. Du poids, oui, il a avoué que Vous avez déjà reçu ce type de propositions, valant même 5 000 euros, mais les a toujours rejetés. Par conséquent, Maître Joao a voulu savoir s’il les accepterait en cas de besoin d’argent, ce à quoi Rubén a répondu: “Je pourrais vraiment le faire si je vois que ma mère a un besoin urgent de tout type de besoin, pour elle, je pourrais tout faire. “

Il n’a pas eu de relations sexuelles avec Fani sur l’île

Dans l’interview, il a également confirmé que n’a pas eu de relations sexuelles avec Fani sur l’île, malgré ce que beaucoup croyaient. “C’est bien que vous vous laissez emporter par l’expérience mais pour y arriver il fallait en faire trop“a-t-il expliqué à la surprise de certains collaborateurs.” S’il y a du temps pour le faire, cela se fait à l’extérieur, ce n’était pas un déclencheur“, il a voulu clarifier avant de recevoir plus de questions. Il a également expliqué qu’il ne se souciait pas vraiment que ces images soient vues mais d’autre part,” j’ai formé des enfants à qui je dois avoir du respect “.

Pourquoi est-il parti seul?

Ce n’était pas la seule chose dont il parlait Fani et c’est que le garçon Il a avoué que pendant le concours il se sentait “dépassé” par son. La présentatrice Nuria Marín voulait savoir pourquoi elle a continué avec elle quand elle a quitté Christofer si elle était vraiment si dépassée, ce à quoi Rubén a répondu sans aucun problème: “Fani était pour moi un pilier dans la maison et je me suis emporté, Je ne trompais personne“Et le fait est que laisser le programme tranquille était quelque chose qui s’est produit plus tard:”Ses affaires sont fixées par elle et je fais les miennes, si je veux m’emballer, pourquoi dois-je couper quelque chose?“.

