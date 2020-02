“Ils ne font pas d’argent Marvel”

Dans une récente interview, Simon Pegg a admis qu’il n’était pas sûr qu’une quatrième suite de Star Trek se produise parce qu’ils n’étaient pas aussi rentables que les films Marvel.

Après Star Trek Beyond, l’avenir de la franchise sur grand écran semble être en suspens. Il y avait des plans pour un quatrième film qui aurait réuni Chris Pine et Chris Hemsworth ensemble en tant que père et fils, mais les discussions ont échoué. Quentin Tarantino était également en train de développer un film Star Trek, mais il semble que ce projet n’avance pas non plus. Maintenant, Noah Hawley, showrunner de Legion et Fargo, a été enregistré pour développer un film Star Trek. Alors que les rapports initiaux suggéraient que Chris Pine reviendrait, il semble que Noah Hawley pourrait également amener la franchise dans une nouvelle direction.

Simon Pegg a joué Montgomery “Scotty” Scott dans les films Star Trek les plus récents et a même co-écrit Beyond. Lors de sa conversation avec Games Radar, Simon Pegg ne semblait pas confiant qu’il reviendrait dans la franchise en raison des recettes au box-office médiocres:

“Le fait est que les films Star Trek ne font pas d’argent à Marvel. Ils gagnent peut-être 500 millions de dollars au maximum, et en faire un maintenant, à l’échelle qu’ils se sont fixée, est de 200 millions de dollars. Il faut faire trois fois cela pour faire du profit. Je ne me sens pas comme le dernier… Ils n’ont pas vraiment profité du 50e anniversaire. Le régime de l’époque a laissé tomber le ballon sur la promo du film. Et nous avons perdu de l’élan. Je pense que perdre Anton [Yelchin] a été un coup dur pour notre petite famille, et notre enthousiasme à en faire une autre aurait pu en être affecté. Je ne sais donc pas. “

Avec un budget de 181 millions de dollars, Star Trek Beyond n’a fait que 343 millions de dollars dans le monde. Le premier film de J.J. Abrams a gagné 385 millions de dollars tandis que Into Darkness a gagné 467 millions de dollars. Les films Marvel sont connus pour gagner un milliard de dollars dans le monde avec des budgets similaires, donc Simon Pegg n’est pas sûr d’un retour à la franchise est certainement justifié.

En attendant, il y a plein de nouveaux projets côté télévision en ce moment, voici le synopsis officiel de Star Trek: Picard:

Star Trek: Picard présente Sir Patrick Stewart reprenant son rôle emblématique de Jean-Luc Picard, qu’il a joué pendant sept saisons dans Star Trek: The Next Generation. La nouvelle série suivra ce personnage emblématique dans le prochain chapitre de sa vie.

Star Trek: Picard met en vedette Patrick Stewart, Alison Pill, Michelle Hurd, Evan Evagora, Isa Briones, Santiago Cabrera et Harry Treadaway. La série est produite par CBS Television Studios en association avec Secret Hideout et Roddenberry Entertainment. Alex Kurtzman, Michael Chabon, Akiva Goldsman, James Duff, Patrick Stewart, Heather Kadin, Rod Roddenberry et Trevor Roth sont à bord en tant que producteurs exécutifs. Aaron Baiers (Secret Hideout) est co-producteur exécutif avec Kirsten Beyer en tant que producteur superviseur.

Vendredi, Star Trek: Picard lance des épisodes d’actualité exclusivement sur CBS All Access.

Source: Jeux Radar