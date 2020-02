Ils ne sont pas décoratifs: regardez le talent incroyable de Rosalía avec ses ongles, comme c’est effrayant!

Rosalia se caractérise par une inversion du flamenco avec du reggaeton. Par conséquent, leurs danses, clips vidéo et chansons sont un succès auprès des fans. Mais avez-vous également vu la mode qu’elle impose?

14 février 2020

Chanteur espagnol Rosalia Il a révolutionné le monde du reggaeton, y compris ses racines de flamenco.

Sans aucun doute, la belle artiste est glorieuse parmi les fans, qui ne cessent de la flatter pour son talent et sa beauté. Avec 26 ans il le casse un peu plus chaque jour!

Rosalia et ses dents en or controversées.

Mais en plus de la musique, Rosalia est une icône de la mode et on ne parle pas précisément de ses costumes.

Rosalia, en plus d’avoir été au centre de l’attention lors de la pose de dents en or, est bien connue pour ses ongles longs et ostentatoires. Mais si vous pensiez que c’était de l’esthétique, vous vous trompez.

Ils ont filmé Rosalia en utilisant ses ongles sculptés excentriques comme des castagnettes. Le meilleur de tout? C’est qu’il suit dramatiquement le rythme et c’est très naturel!

Les Espagnols ne cessent de nous surprendre. Quels autres talents cachés?

