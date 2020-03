“Ils ne veulent pas parler de ‘GH'”

Pendant de nombreuses années, Mercedes Milá a été le visage le plus emblématique de Telecinco. «Big Brother» a été une étape importante avec le début du nouveau millénaire et une façon différente de comprendre la télévision et il y avait le journaliste qui en était le conducteur. Cependant, et après des années en dehors de la chaîne, est blessé de ne pas avoir été invité au 30e anniversaire de la chaîne principale Mediaset.

“Il s’avère qu’ils célèbrent 30 ans de Telecinco et Je n’ai reçu aucune invitation. Et ils ont une fête et ils ne savent pas quoi et ils ne savent pas combien. Pensez-vous que ce soit normal? “, A-t-elle expliqué avec colère dans une interview pour” Espècies protegides “le 6 mars après avoir été interrogée si elle était à l’aise de faire” Scott et Milá “. oui cela apparaît dans la vidéo des 30 ans de la chaîne, mais seulement dans une petite partie: “Ils ont mis un morceau du premier programme et les candidats. Ça oui, minuscule par rapport à ce que signifiait «Big Brother»“.

Cependant, Milá explique pourquoi cela s’est produit: “Maintenant, ils ne veulent pas parler de” Big Brother “parce que comment ils ont eu ce problème avec la plainte de la fille qui … Vous savez“Les Esplugues de Llobregat se réfèrent au cas de la prétendue violation de Carlota Prado à l’intérieur de la maison ce qui a provoqué la fuite des annonceurs de «GH VIP 7» et l’annulation subséquente de «GH Duo 2». Il faut rappeler que Mercedes Milá était présente depuis le début de ‘GH’ à ‘GH 16’, passant le témoin à Jorge Javier Vázquez, et à l’exception de ‘GH 3’, édition présentée par Pepe Navarro.

Les 30 ans de Telecinco

Telecinco récupère les espaces et personnalités mythiques de ses 30 ans à travers ses programmes actuels. C’est le cas de «Here is Tomato», qui reviendra le 9 mars dans «Save Me», ou de la visite de María Teresa Campos à Ana Rosa Quintana, qui a été sa rivale pendant de nombreuses années et qui a fini par rester avec la suprématie du matin.

