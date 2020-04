Ils nient qu’il y ait des corps éparpillés à Guayaquil

Mexico – La Force opérationnelle interarmées de Guayaquil travaille pour aider les personnes aux ressources limitées à retirer les cadavres, après que la ville de l’Équateur est la plus touchée par la pandémie de coronavirus Covid-19.

La journaliste Teresa Arboleda, dans une interview pour Siete24, a rapporté que dans certaines parties de la ville il y avait des cadavres, mais que les rues n’étaient pas non plus pleines de personnes décédées, comme le montrent les images qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

“Vu de loin, on pouvait imaginer des rues pleines de cadavres mais ce n’était pas le cas, oui il y avait des gens dans la rue qui étaient morts, ce qui est également impressionnant, mais il y avait aussi des centaines comme cela a été mentionné et c’était il y a deux semaines derrière”.

“Mais maintenant, il y a un groupe de travail qui, la semaine dernière, a réussi à organiser et à améliorer cette situation, et il y a déjà un peu plus d’ordre”, a-t-il dit.

“Ce qui est vrai, c’est que le nombre de morts a dépassé la capacité des salons funéraires de la ville”, a expliqué le communicateur.

Il a ajouté que la majorité des gens ont subi la perte d’une personne proche «ils meurent de tous les niveaux et de tous les secteurs, nous ne parlons pas seulement des personnes infectées, nous en parlons dans les familles, dans les quartiers, dans tous les certains endroits ont vu une personne proche mourir de Covid-19 et il y a aussi plusieurs personnes infectées. “

Il a déclaré que, depuis le milieu du mois dernier, la quarantaine a commencé à Guayaquíl, cependant, certains n’ont pas pu la respecter car ils n’ont pas les ressources nécessaires pour répondre à leurs besoins et les ménages n’ont pas de services de base tels que l’eau potable et l’électricité.

“À Guayaquil, il y a de très grands contrastes économiques car il y a des maisons où vous ne pouvez même pas avoir de distance car jusqu’à 10 personnes peuvent vivre au même endroit, et pour faire la distance, il s’avère que vous devez sortir par la fenêtre car à l’intérieur de la maison, vous ne pouvez pas le faire ».

“Guayaquil est une ville où plus de la moitié de ses habitants vivent dans la pauvreté, vivant de maisons très luxueuses avec tout le confort à des maisons dans une salle de canne sur l’estuaire, ou dans une zone d’une colline qui a été envahie, sans eau potable et sans eaux usées, et doivent aller travailler quotidiennement. Plus de 50% de la population active n’a pas d’emploi formel “, a-t-il expliqué.

Il a souligné que l’initiative privée, en collaboration avec le gouvernement fédéral, a aidé la population vulnérable et livré des paniers avec des aliments de base “qui devraient être encourageants, les êtres humains ont toujours une bonne qualité pour aller de l’avant en ces temps difficiles” .

Il a ajouté que la courbe de contagion a augmenté, et bien que les gens devraient commencer à quitter leur domicile peu à peu à la fin du mois, la date exacte à laquelle la quarantaine prendra fin n’est pas certaine “officiellement, il y a sept mille 100 infectés En Équateur et parmi ceux de Guayaquil, il y en a 5 mille 290, il y a 70 infectés dans le pays, et cela a bouleversé la structure de la ville », a-t-il déclaré.