Ils nient Sebastián Rulli, oui il y a une grossesse et ils le confirment | Instagram

Sebastian Rulli Je étais en colère quand un message a été publié disant qu’ils attendaient un bébé, déclarant que c’était un mensonge, mais apparemment qui mentait-il.

À travers ses histoires de Instagram le protagoniste du feuilleton Teresa Il a dit qu’il ne s’y attendait pas et ne voulait pas qu’ils le découvrent de cette façon.

Apparemment une personne assez proche du couple a pris le téléphone portable de l’acteur et a commencé à enregistrer des histoires où il a révélé la vérité et a même partagé des photos.

Vous pourriez être intéressé: Sebastián Rulli parle de la grossesse supposée d’Angélique Boyer

La femme qui a partagé les histoires n’a pas donné son nom, prétendait seulement être la source fiable qui partageait les informations.

Bonjour, je suis la source fiable qui est apparue dans l’interview la plus importante de ce pays qui ne dit que la vérité et oui, dit la vérité, Sebastian ment, je suis un ami d’Angie et Sebas est tout, parfaitement tout s’est passé … “Il a affirmé la source du magazine.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Sebastian Rulli il se moqua de ce qu’ils avaient publié sur la grossesse présumée d’Angélique Boyer et décida de prendre des mesures en la matière, s’enregistrant avec le filtre d’une femme et “ouverture” Avec ses disciples.

Même après avoir partagé une image où il apparaissait torse nu et portant un ventre comme enceinte des mots “moment de vérité”.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

“Ce n’était pas mon intention de savoir que, de cette façon, mais bon, vous connaissez la vérité, juste la vérité. C’était quelque chose de très personnel, je voulais garder le secret et ça a fui. Quel courage me donne-t-il, quel courage … Ce magazine, disant toujours la vérité “, a déclaré Ruli.

Sûrement plus d’une personne a été amusée par les occurrences ce que fait l’acteur, et même dans un instant, il a précisé qu’Angélique ne pouvait pas être enceinte parce qu’elle commençait avec un nouveau projet de feuilleton.

Lire aussi: Angelique Boyer avec une proposition audacieuse fait rougir Sebastian Rulli

.