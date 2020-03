«Ils n’ont pas montré les 1000 fois que nous l’avons fait correctement»

La série à succès de Netflix, Cheer, suit une équipe de cheerleading du Texas junior college qui se rend aux championnats nationaux. Dirigées par l’entraîneur Monica Aldama, les pom-pom girls laissent du sang, de la sueur et des larmes sur le tapis (littéralement). Alors que la série documentaire a été un succès pour le service de streaming, de nombreux autres téléspectateurs ont critiqué Aldama pour le nombre de blessures subies par les jeunes athlètes. Aldama a récemment dévoilé son point de vue sur la question; elle pense que Cheer s’est trop concentré sur les aspects négatifs (comme les blessures), mais n’a pas montré tout ce qu’ils ont bien fait.

Comment les fans ont réagi à «Cheer» sur Netflix

Jia Tolentino a écrit dans le New Yorker que certaines scènes de la série Netflix étaient brutales à regarder. Elle a rappelé:

Les pom-pom girls portent des micros lorsqu’ils lancent leurs cascades et vous pouvez entendre à quoi cela ressemble réellement (quelque chose comme une bagarre sans mot) lorsque des corps sont lancés et capturés sans protection au-delà d’un sens intuitif de la physique et de la géométrie et sans rembourrage sauf pour les muscles OS.

Tolentino, un ancien lycée, a été choqué par le niveau de danger que Cheer expose.

“Une grande partie de ce que les pom-pom girls Navarro font à l’écran a été exclue de la compétition, sinon physiquement impossible”, lorsque Tolentino était pom-pom girl, écrit-elle. “En cheerleading, comme en gymnastique, le niveau de difficulté supérieur est poussé plus haut à un rythme excitant et alarmant.”

Cela signifie: plus de blessures.

Est-ce que ‘Cheer’ encourage un état d’esprit dangereux pour les athlètes?

L’écrivain atlantique Amanda Mull a accepté.

Elle a souligné une étude de l’American Academy of Pediatrics de 1982 à 2009. «Le cheerleading a causé 65% des blessures« catastrophiques »subies par les athlètes féminines», ont-elles conclu. C’est un sport qui devient de plus en plus dangereux chaque année, et il n’y a pas une tonne de supervision.

“Dans la plupart des sports universitaires, la National Collegiate Athletic Association normalise les mesures de sécurité et réglemente les risques”, a écrit Mull. Le cheerleading ne compte pas, car “[the NCAA] ne reconnaît pas le cheerleading comme un sport universitaire. ” Un «organe directeur distinct», la National Cheerleaders Association, régit la joie.

Mais Mull a spécifiquement appelé l’entraîneur du Navarro College, Monica Aldama.

“Je l’avais essayé après avoir vu Twitter exploser avec des éloges effusifs pour les athlètes de Navarro et la dirigeante de l’équipe” sans prisonnière “de l’équipe, a-t-elle écrit. Mull n’était pas aussi impressionné que tout le monde.

Quand une pom-pom girl Navarro se blesse, Mull a souligné: “Aldama fait rarement plus que d’appeler la prochaine personne à prendre sa place dans la routine.” De plus, pour les pom-pom girls souffrant de commotions cérébrales, nous ne les voyons jamais consulter un médecin.

Comment la personnalité d’entraîneur d’Aldama affecte les favoris de la saison 1 comme Morgan, Jerry et Lexi

Tolentino a accepté dans sa pièce Cheer dans le New Yorker.

“[Aldama] dirige le programme avec un comportement terriblement contrôlé interrompu par des scintillements de chaleur maternelle », a-t-elle écrit. Cela crée une relation dangereuse et compliquée entre l’entraîneur et ses pom-pom girls. Y compris: “top girl calme et désireuse de plaire nommée Morgan.” Mull rappelle que cela signifie que la jeune athlète est «terrifiée à l’idée de décevoir Aldama en cherchant un traitement pour ses côtes».

“Si Aldama comprend que son rôle maternel dans la vie de ses pom-pom girls les encourage à sacrifier leur sécurité pour elle – ou si elle désapprouve leur tendance à le faire – elle ne le mentionne jamais”, fait valoir Mull.

Comme Tolentino l’a écrit dans le New Yorker:

Les entraîneurs d’élite cheerleading peuvent maintenir une emprise ouvertement dangereuse sur leurs enfants. Les pom-pom girls Navarro se concordent avec un sourire, se pèsent de manière obsessionnelle, font des redressements assis la nuit pour que leurs abdos soient parfaits dans les minuscules uniformes qu’Aldama privilégie.

L’entraîneur de «Cheer» Monica Aldama répond aux critiques concernant les blessures

Dans une interview avec Aldama, CNN Sport a demandé à l’entraîneur champion “si la série a donné une description précise du programme qu’elle gère.” Aldama a laissé entendre: pas nécessairement.

“Ils ont montré à chaque fois que nous tombions, mais ils n’ont pas montré les mille fois que nous l’avons fait correctement ou les progressions que nous avons faites pour développer les compétences les plus difficiles”, a-t-elle expliqué. Aldama a également souligné que le sport lui-même est dangereux.

“Nous sommes certainement très en sécurité, mais c’est du cheerleading”, a-t-elle déclaré à CNN. “C’est un sport risqué que nous pratiquons mais nous prenons des précautions.”

Aldama maintient que l’édition est ce qui a rendu l’équipe Cheer si dangereuse.

“Je pense que c’était juste un peu lourd pour les blessures”, a déclaré l’entraîneur de cheerleading. Sur l’ensemble de la série, le coach semble un peu dépassé par la réponse.

“C’est très étrange, car j’ai vu tellement de gens me voir de différentes manières après avoir regardé cette émission”, a déclaré Aldama. “Certaines personnes m’aiment, d’autres non.” Pourtant, elle n’a aucun regret.

“Je sais où est mon cœur et je sais ce qui s’est passé les quatre autres mois qui n’étaient pas dans ces six heures”, a déclaré Aldama. “Je ne changerais rien.”