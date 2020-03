“Ils nous ont parlé du coronavirus dans le bus et il ressemblait à un film de zombies”

* En préparation

Rafa Romera, candidate à «Opération Triunfo 2020»

Comment étaient les premières heures après l’expulsion?

Bien. Dans les premiers jours de cette semaine, c’est vrai que j’étais en panne, mais l’opportunité de faire partie du programme est incroyable et je suis contente. J’ai aussi raté ma famille, la rue … Je suis très rue.

Vous attendiez-vous à ce résultat?

En partie, oui. Je savais que Hugo allait rester. Après le soutien d’hier de Barcelone, j’ai pensé que je pouvais rester, mais Bruno est aussi une machine à chanter et à percussion.

Êtes-vous parti satisfait? Comment vous êtes-vous habillée dans Gala 7?

J’avais l’air bien. C’est vrai que plus tard, en le voyant, je vois les choses techniquement partout. Mais je suis content. Je l’ai rendue calme et à l’aise, je garde ce goût dans ma bouche.

Au cours des sept galas, que pensez-vous avoir le plus évolué?

Je pense que dans la projection de la voix, bien que la constriction existe toujours, il y en a de moins en moins. Même si je n’arrêterai pas de faire mon style, car c’est ce que je défends, mais c’est vrai que c’est bien de jouer avec la voix et de la contrôler. Je ne l’ai pas contrôlé car c’est impossible, mais je crois qu’aucun ne sortira avec la voix contrôlée à 100%. Après tout, il y a beaucoup de travail. Mais le sujet de l’accord là-bas pum pum pum toutes les parures …

Le jury a beaucoup insisté sur vos problèmes d’accord, mais vous avez déjà prévenu des castings que vous ne saviez pas chanter professionnellement. Pensez-vous que c’était un problème de casting ou que le jury était mal informé?

En fin de compte, il y a eu une petite boucle et j’ai aussi bouclé avec moi-même. Dans les castings, j’ai accordé mais il est vrai que j’ai un style qui n’est pas très compliqué ou qui a des virages ou des faussetons complexes, comme certains de mes collègues. Mais une chanson, c’est beaucoup de choses. C’est vrai qu’il fallait regarder quelque chose et écraser quelque chose. Et s’il y a quelque chose que je dois écraser, c’est le réglage et le contrôle de la voix.

En ce qui concerne le thème de l’accordage, n’écoutez-vous pas bien sur le plateau ou est-ce un problème personnel?

C’est un peu à cause de la pression. Je pense que je suis allé un peu en boucle, c’est bizarre. Quand je suis entré, je l’ai fait très excité, mais quand on est là-bas, sous pression … Le problème, c’est quand on pense aux choses. Quand tu chantes et que tu penses “maintenant cette phrase monte et monte, la suivante descend”, elle s’en va toujours. Avant d’entrer dans le casting, je ne pensais pas. J’ai chanté et je suis parti. Mais un temps est venu où je n’ai pas écouté la mélodie, juste écouté moi et ce que je devais faire. Lorsque vous n’écoutez plus la mélodie ou la chanson, il est difficile de l’accorder.

Pour de nombreux galas, le jury vous a dit que vous n’aviez pas la voix de vos camarades de classe mais beaucoup d’amour, cet argument vous a-t-il dérangé?

Oui, en partie oui. D’une part, c’est bien qu’ils soient exigeants car nous sommes dans une émission de télévision et il faut chercher la perfection. D’un autre côté, tout est très subjectif, car je suis excité par un type de chanson et une autre personne. C’est très relatif, personne ici n’a la vérité absolue, mais je respecte les opinions des juges et ce qu’ils m’ont dit.

Il y a eu beaucoup de commentaires selon lesquels ils vous ont toujours donné des thèmes très similaires, pensez-vous que cela aurait pu vous blesser afin que le public ne puisse pas vous voir dans d’autres styles?

Oui, peut-être, parce qu’ils m’ont donné des chansons de mon style, mais c’étaient des chansons que je n’avais jamais chantées. C’est bizarre, parce que quand j’avais chanté lors de mes concerts, avec mon groupe, “Your calorie” ne l’avait pas chanté. C’est vrai que j’aime ce parchemin, mais j’aime bien plus Estola, El Canijo … C’était un bonbon empoisonné à la fin, parce que j’ai inventé les mélodies des chansons et, si vous me donnez une chanson d’une personne qui les a aussi inventés, tout comme les artistes qui m’ont donné, enfin …

Auriez-vous aimé avoir un défi comme une chanson anglaise ou quelque chose de plus ému?

J’aurais aimé ça, bien qu’ils l’auront sûrement fait pour mon bien. J’aurais aimé me voir dans la pop ou dans un autre style.

Rafa Romera, candidate à «Opération Triunfo 2020»

Il semble que “Tell it to life” soit devenu l’hymne officiel de l’édition, qu’en pensez-vous?

D’une part, quand nous sommes entrés dans le programme, j’ai dit “comme c’est cool, incroyable”. Au fil des semaines, nous avons dit que nous allions créer un hymne, mais nous n’étions pas d’accord et à la fin nous avons décidé de laisser le “Tell it to life”. Aussi grâce aux maisons de disques, nous avons vu que les gens le chantaient. C’est pour moi une fierté.

Dans la chanson, vous dites la phrase: “Votre idéologie a causé tant de souffrances.” Que voulez-vous dire?

Je veux dire un peu que nous sommes très souvent axés sur l’idéologie et que nous ne nous concentrons pas vraiment sur les valeurs de l’être humain. Je pense que l’amour des autres est plus important qu’une idéologie. La réclamation est très bonne, mais d’une manière saine et sans nuire aux autres. La première chose est d’aimer les gens et, quand vous aimez les gens, vous réaliserez beaucoup de choses.

Le dédiez-vous à Estrella Morente?

Je ne veux pas parler de ce sujet. Tous ceux qui font ce qu’ils veulent de leur vie. Pour moi, les taureaux n’étaient ni fu ni fa. Je n’ai pas eu de relation avec le monde du taureau, ni ma famille non plus.

De l’intérieur, comment avez-vous vécu ce moment controversé?

Pour moi, c’était étrange, parce que j’avais vu les répétitions et quand il a commencé à chanter la chanson, qui était un autre ton, j’étais un peu surpris et j’ai pensé: “Qu’est-ce qui se passe?”. Je me suis retrouvé avec un visage de poker et à la fin c’était une introduction à la chanson.

L’affaire Estrella Morente n’était offensante ni pour Nia ni pour nous

Nia vous a-t-elle dit quelque chose sur ce qu’elle ressentait?

Non. Cela n’a été offensant ni pour Nia ni pour nous. C’est arrivé comme ça et c’est tout.

Ne vous semble-t-il pas offensant qu’elle ait commencé à chanter 50 secondes de quelque chose qui n’était pas convenu?

Oui, il a dit à Nia qu’il allait faire une introduction, bien qu’il ne lui ait pas dit exactement quoi.

Il y a eu un moment controversé cette semaine à l’Académie entre Samantha, Maialen et vous lorsque vous avez dit: “J’aime les femmes mûres”. En fait, vous vous êtes mis en colère. Comment l’avez-vous vécu?

Oui, mais parce que ce sujet me baise. Tout le monde a des commentaires comme ça et les micromachismes sont palpables dans la société, mais je vous assure que je suis la personne la moins machiste et j’essaie de m’améliorer chaque jour. Alors qu’ils ont retiré ce commentaire contextuel, quand j’ai grandi avec trois femmes dans ma maison, les défenseurs de la femme au maximum, j’ai dit “Je sors d’ici, je ne veux pas entrer dans ce sujet”.

Aviez-vous peur de mal paraître devant la caméra et c’est pourquoi vous avez évité le sujet?

Non, ce n’était pas la peur de mal paraître, c’était la peur d’être dans cette conversation, car quoi que vous disiez, ce sera mal. Je me suis excusé au cas où quelqu’un se sentirait offensé, ce que j’espère pas parce que les choses sont démontrées avec des faits, pas avec des mots. Je suis aussi fatigué des mots et ensuite qu’ils ne l’ont pas fait. L’important dans cette vie est que lorsque vous quittez votre maison le matin, donnez cet exemple et réalisez-le vraiment.

Vous considérez-vous féministe?

Oui, et je serai toute ma vie.

Dans ‘The OT chat’, vous avez changé votre vote préféré de Flavio à Nia, pensez-vous qu’il est destiné à gagner et qu’il n’y a plus de possibilités pour quelqu’un d’autre?

Flavio a une voix prodigieuse, mais Nia est incroyable, c’est tout: elle a la musicalité, l’accordage, la responsabilisation sur scène et au-dessus est humble, ce qui est la chose la plus importante chez un artiste et ce qui le rend plus grand en tant que personne. Pour moi, c’est un tout-en-un, c’est pourquoi pour moi le gagnant est elle. Il y a aussi Hugo, qui s’améliore à chaque fois. Il y a aussi Eva, qui n’a pas fini de faire entendre sa voix et qui acquiert sa personnalité, mais je pense qu’elle est un peu timide.

Tous vos camarades de classe ont été très mécontents de vos adieux et surtout on a vu qu’Eva était très affectée. Comment définiriez-vous votre relation avec elle?

Je pense que c’est une très belle amitié, on s’aime beaucoup. Ça fait mal de les quitter tous, parce que je les aime beaucoup. Ce sont des affections différentes, mais je vous aime tous de toute mon âme.

Il y a quelques jours, Samantha a surpris en déclarant que vous vous étiez tous enroulés parmi vous.

Non, ce sont les commentaires de Samantha, mais ce n’est pas vraiment le cas. Je dis à Samantha: “Quand tu penses, ne parle pas.” Tous ceux qui parlent de sa maison. Moi, je peux seulement dire que j’ai beaucoup d’amour pour tout le monde, mais rien au-delà.

Avez-vous appris la grossesse?

Oui, j’aurai des jumeaux [risas].

Cela vous dérange-t-il que des choses comme ça soient dites?

Rien ne me dérange vraiment, je le dis du fond du cœur. Les mauvaises choses ne me dérangent pas car il y a la liberté d’expression et chacun a le droit de dire ce qu’il pense. Je ne garde que de bons commentaires et des critiques constructives.

Qu’avez-vous pensé quand ils vous ont expliqué le thème du coronavirus?

Ils nous l’ont dit dans le bus avant d’aller au cabinet. Cela ressemblait à un film de zombies, car nous ne savions pas ce qui allait se passer. Mais j’ai oublié et embrassé tout le monde. J’ai embrassé même la fille qui a passé les records. Après mon départ, j’ai beaucoup appris sur ce qui se passait. Je suis une personne très inquiète, mais en voyant tout cet amour de toutes les personnes qui avaient attendu toute la nuit, vous oubliez le coronavirus.

C’était dur et ennuyeux de ne pas pouvoir me cogner les mains au gala

Comment était-ce de ne pas pouvoir se cogner les mains du public lors du Gala 7?

C’était un peu dur et un peu ennuyeux. Je pensais que nous pourrions nous cogner les mains puis nous laver les mains, mais nous ne savions pas non plus ce qu’il y avait et il est vrai qu’il y a beaucoup de mauvaises personnes.

Quelle a été la première chose que vous avez faite lorsque vous avez quitté l’Académie?

Je suis allé avec ma sœur et la mère de Hugo à l’hôtel. Nous étions avec les fans pendant un certain temps et dans la pièce, ma sœur m’a raconté un peu ce qui s’était passé à côté de la mère de Hugo. Nous bavardions dans la chambre.

Comment avez-vous pensé que les professeurs de l’Académie n’ont sauvé personne lors du Gala 6?

C’était sa décision et je la respectais. Cela ne m’a pas dérangé. Il est vrai que Bruno était un peu contrarié, car c’était la deuxième semaine qu’il était nominé et vous vous attendez au moins à ce que l’Académie vous sauve, mais les choses se produisent parce qu’elles se produisent et c’est tout.

Quelle perception avez-vous du succès du programme à l’extérieur?

Quand quelqu’un vient de l’étranger et que les choses s’échappent. Le pauvre Cesc Escolà a aussi raté beaucoup de choses, mais au final, même si on vous le dit, vous n’y croyez pas. Je pensais que c’était bien. C’est vrai que ça ne va pas aussi bien en audience qu’en réseaux.

Ils ont confirmé que vous aurez une tournée de quatre concerts, comment l’avez-vous prise?

Ce sera fou, incroyable. Nous sommes déjà satisfaits. Ceci est un cadeau.

‘OT’ a un public très adolescent et enfantin, est-ce le public que vous souhaitez aborder?

Je voudrais m’adresser à tous les publics, à tous les âges. C’est vrai que peut-être mon style va un peu plus à vingt ans, mon âge. Mais il est vrai que de nombreux jeunes enfants écoutent “Raconte-le à la vie”. J’aime vraiment tout le monde qui l’écoute.

Dans les galas, avez-vous perçu qu’il y a des candidats qui ont plus de soutien que d’autres?

Oui, on s’en rend compte. Pas grand-chose, parce que c’est un petit public, c’est un secteur. Mais il est vrai que cela vous donne une indication de votre valeur. Mais au final cela n’a rien à voir.

Êtes-vous conscient de l’importance de toutes vos déclarations sur la chaîne 24 heures et essayez de mesurer vos mots?

Oui, il est vrai que souvent, lorsque nous faisons un commentaire, nous pensons: “Cela n’aurait pas dû être dit”. Mais c’est vrai que c’est vrai que tout le monde dans leur maison fait des commentaires et même moi, qui avons une majorité d’amis LGTBI, fais des blagues avec eux car ils me le permettent. Donc, quand vous êtes à l’intérieur de la maison, je fais les mêmes commentaires que je fais avec mes amis et là vous le faites, c’est comme si vous offensiez. La situation est donc un peu étrange, car il semble que si vous vous excusez, vous vous accusez. Mais je suis tellement calme parce que je sais ce que j’en pense et ce que je respecte, que je n’ai pas à m’excuser.

Quels projets avez-vous pour votre carrière musicale?

Je veux faire l’album maintenant. J’ai déjà pensé aux chansons. Ensuite, je vais travailler avec le disque et le retirer. Mais je ne sais toujours rien des propositions de maisons de disques.

.