Ils ont attrapé Evaluna Montaner dans une jupe et les jambes ouvertes, ni Camilo n’y a cru!

La fille de Ricardo Montaner a vécu un moment très tendu avec une photographie sous un angle dangereux.

19 janvier 20208 h 48

Nous savons tous que l’une des choses les plus engageantes Évaluer Montaner C’est sa personnalité douce et honnête, très éloignée d’être sur-affichée sur les réseaux sociaux et d’exposer très peu de son corps.

C’est pourquoi nous avons peut-être été si surpris par la photo sur laquelle cette note se concentre, et c’est Évaluer Non seulement elle avait une robe mais elle a osé ouvrir les jambes et les laisser la photographier.

Mais ne pensez pas mal, c’était une œuvre dans laquelle l’actrice se préparait évidemment pour un live show et la photo a été prise au bon moment quand elle s’est accrochée à quelques cordes.

Évaluer Montaner Elle est sur le point de dire oui avec son petit ami, la chanteuse Camilo; avec qui il se mariera cette année.

La relation des deux a acquis beaucoup de notoriété pour sa chaîne YouTube et son exposition sur les réseaux sociaux. Nous attendons tous avec impatience l’événement ultime!

