Ils ont capturé Anuel AA et Karol G contre le mur, il a mangé sa bouche!

Le couple de chanteurs Anuel AA et Karol G est très tendre mais parfois, l’amour les dépasse et ils font ces choses pour tous les fans!

4 février 2020

Le reggaetoneros Karol G et Anuel AA Ils partagent généralement bon nombre de leurs concerts.

Ils chantent et dansent ensemble dans plusieurs spectacles, où les fans hallucinent avec les succès et acclament le beau couple. Bientôt le mariage arrive!

Cet amour est authentique … mais il a plusieurs facettes: il peut être tendre et il peut être brutal!

Ils ont photographié Karol G et Anuel AA dans une situation plutôt délicate (et intime!): Il l’a acculée et lui a donné un énorme baiser. Ils disent qu’il mange presque tout son visage!

Décidément, le roi du piège n’a honte de rien si c’est pour montrer au monde que Karol G est sa femme. Quelle folie!

.