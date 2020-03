Ils ont critiqué Jennifer Lopez pour un bikini qui marquait les rouleaux: comment les cacher?

L’artiste Jennifer López a participé en tant que visage d’une marque importante de bikinis. Elle a été vue assise et portant un maillot de bain haut de gamme qui ne masquait toujours pas le passage des années. Comment cacher ces rouleaux supplémentaires?

6 mars 2020

Jennifer Lopez C’est une belle mannequin et chanteuse de 50 ans qui continue de choquer sur les réseaux sociaux.

Avec plus de 115 millions de followers sur son compte instagram officiel, JLo montre que pour tout look, il n’y a pas d’âge. Ou oui?

Il s’avère que dans les dernières heures, une vidéo est devenue virale où l’artiste Jennifer López a joué dans les photos d’une célèbre marque de bikinis.

JLo a été photographiée et filmée assise sur une chaise de plage, avec ses cheveux ondulés et posant dans un maillot de bain imprimé animal. Bien que ce soit un coup haut, le chanteur a été vu avec quelques rouleaux s’échappant.

Les critiques n’ont pas cessé d’arriver mais la question est: comment cacher ces rouleaux bénis dont les femmes ne veulent pas?

Avec une ceinture, porter un jean noir ou même grand. Jusqu’à bronzage C’est une bonne option! Il vous fait paraître plus maigre et plus tonique. Les ceintures Ils sont une autre bonne option car elle met en évidence cette partie de la figure.

Conseils pour masquer les rouleaux indésirables.

Jennifer Lopez a déjà 50 ans et cela ne la dérange pas (comme elle ne devrait aimer aucune femme) de montrer sa grande silhouette et toutes les marques vécues. Un applaudissement pour cette déesse!

.