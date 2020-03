Ils ont découvert la cellulite de Shakira dans cette robe: comment l’enlever?

La chanteuse Shakira a été photographiée lors d’un événement dans une robe qui, assise, a montré à tout le monde sa cellulite. Bien que cela semble impossible même en Colombie, c’est plus normal que vous ne le pensez. Suivez ces conseils pour le faire disparaître.

12 mars 202012: 14 h

La cellulite C’est un problème esthétique qui touche presque toutes les femmes, à un moment donné de leur vie.

Il s’agit d’une accumulation de tissu adipeux dans certaines zones du corps telles que les fesses, les jambes, le ventre, les hanches ou les bras. Ils apparaissent en raison de l’âge, des hormones, de la génétique, d’une mauvaise alimentation, d’un mode de vie sédentaire, de certains médicaments (tels que les contraceptifs) ou de certaines habitudes telles que l’abus de vêtements serrés ou de talons très hauts.

Ces derniers jours, le chanteur colombien Shakira Il a surpris ses fans lorsque, lors d’un événement, vêtue d’une robe très courte, il s’est assis et a montré des traces de cellulite sous ses jambes.

Oui, même les plus célèbres l’ont, mais c’est tout à fait courant! Ne désespérez pas, ici nous vous apportons des conseils pour lutter contre la cellulite.

En principe, portez un alimentation équilibrée Il est essentiel: les fruits et légumes, riches en antioxydants, en acides gras insaturés comme le poisson bleu et en fibres ne peuvent pas manquer.

Aussi, effectuez exercices et éviter une vie sédentaire. Vous pouvez marcher 3-4 fois par semaine pendant au moins 45 minutes à un bon rythme. Courir, faire du vélo, nager, monter des escaliers sont d’autres bonnes options.

Conseils pour éliminer la cellulite.

Et enfin, un grand allié sont les processus esthétiques: L’application régulière d’une ou deux fois par jour d’une crème anti-cellulite vous permettra de rendre votre peau plus lisse, plus douce et sans cet aspect peau d’orange que la cellulite vous donne.

Sans parler de vous faire massages, pour son effet drainant, toujours de la connaissance d’un spécialiste. Et au revoir à la cellulite!

