Ils ont divulgué la vidéo de Becky G en trempant une bouteille pleine d'alcool, elle s'est fâchée!

Becky G continue de parler: après un concert, le reggaetonera a été vu célébrer et pas exactement avec un cotillon. Il a attrapé une bouteille mais ce n'était pas de l'eau minérale!

20 décembre 2019

Le reggaetonera Becky G Il continue de célébrer le grand succès de la sortie de son premier album Mala Santa.

Le chanteur le passe de fête en fête avec des amis, la famille et les collègues, et non du calme …

Becky G a été filmée en train de boire dans une grande et longue bouteille remplie d'alcool. La musique n'a pas cessé de jouer en fond sonore!

Ce n'est pas la première fois que l'on voit le célèbre chanteur de reggaeton confronté et prendre un verre. Y aura-t-il plus que du bonheur derrière ce sourire?