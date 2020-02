Ils ont filtré la première scène d’action de Venom 2

Venom 2 fait des ravages dans la ville de San Francisco, aux États-Unis, maintenant que le nouveau film symbiote est en pleine production. Les premières images divulguées de l’ensemble Venom 2 nous montraient déjà l’apparition de Woody Harrelson en tant que Cletus Kasady assoiffé de sang, en plus de Tom Hardy en tant que Eddie Brock, mais maintenant, grâce à un utilisateur de Twitter, nous pouvons dire que nous sommes confrontés à la première scène d’action du film.

Nous vous recommandons également de filtrer la vidéo Carnage dans l’ensemble Venom 2

Sur Twitter, l’utilisateur @ DorisMeier22 a enregistré une scène d’action Venom 2 qui montre un expert en saut faisant une série de pirouettes sur le côté d’un bâtiment. Nous ne savons pas qui pourrait être ce sujet habillé de capteurs de capture de mouvement, mais Les images suivantes nous font soupçonner qu’il s’agit de Venom. En tombant du bâtiment, jusqu’à ce que vous atteigniez le coffre d’un véhicule d’où des étincelles sortent après l’impact, vous amenez quelqu’un (ou quelque chose) entre vos bras. Qui Eddie pourrait-il protéger?

Voici la vidéo:

Comme ils le soulignent dans We Got This Covered, il est agréable de découvrir que le maître et seigneur CGI, Andy Serkis, combine la présence physique dans Venom 2 avec des techniques de capture de mouvement, tout comme il l’a fait dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, King Kong et la planète des singes.

Venin 2 Il sortira en salles le 2 octobre prochain. Le casting comprendra également Michelle Williams dans le rôle d’Anne Weying, Jenny Slate dans le rôle de Dora Skirth et Scott Haze dans le rôle de Roland Treece.

