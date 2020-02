Ils ont trouvé en Égypte une pierre qui n’a jamais vu de minéraux dans la terre ou dans l’espace

Sonne comme le début d’une grande histoire de science-fiction

La pierre a été récupérée en 1996 en Egypte. Il a surpris les scientifiques car il ne ressemble définitivement à aucune météorite ou astéroïde ordinaire, sa dernière analyse montre que les micro-minéraux à l’intérieur sont différents de tout ce qui se trouve ici ou dans l’espace connu.

Les météorites sont régulièrement récupérées, elles sont principalement constituées de silicium avec un peu de carbone (similaire à la composition de la terre). La pierre d’Hypatie, telle qu’elle a été nommée par le philosophe d’origine égyptienne, est le contraire, comme le rapporte la revue Geochimica et Cosmochimica Acta.

La pierre d’hypatie contient une grande quantité de composés carbonés. Presque tous ont été transformés en micro-diamants. Certains des composés du carbone présentent un intérêt particulier car ils sont connus sous le nom d’hydrocarbures polyaromatiques (HAP), un composant important des poussières interstellaires. Et il y a des choses encore plus inhabituelles, comme l’aluminium pur.

“L’aluminium se présente sous forme métallique pure, en soi, pas dans un composé chimique avec d’autres éléments”, a déclaré le premier auteur Georgy Belyanin de l’Université de Johannesburg dans un communiqué.

«À titre de comparaison, l’or est produit en pépins, mais l’aluminium ne le fait jamais. Ce fait est extrêmement rare sur Terre et dans le reste de notre système solaire, pour autant qu’il soit connu en science. »

Les minéraux

La pierre présente également un minéral appelé moissanite, un composé de carbure de silicium, sous une forme inattendue et des grains de nickel-phosphore avec très peu de fer, une autre combinaison jamais observée auparavant sur Terre. Tous ces facteurs suggèrent que la formation de l’objet est antérieure à l’origine du système solaire. La pierre ne correspond tout simplement pas à ce que nous savons de nos roches locales (espace).

“Ce que nous savons, c’est que Hypatie s’est formée dans un environnement froid, probablement à des températures inférieures à celles de l’azote liquide sur Terre (-196 degrés Celsius)”, a expliqué le professeur Jan Kramers, chercheur principal du projet. “Dans notre système solaire, il aurait été beaucoup plus loin que la ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter, d’où viennent la plupart des météorites.”

“Les comètes proviennent principalement de la ceinture de Kuiper, au-delà de l’orbite de Neptune et environ 40 fois plus loin du Soleil que nous”, a-t-il poursuivi. «Certains viennent du nuage d’Oort, encore plus loin.

Nous savons très peu de choses sur les compositions chimiques des objets spatiaux qui existent. Par conséquent, notre prochaine question approfondira l’origine d’Hypatie. »

La pierre est nommée d’après Hipatia d’Alexandrie, le grand philosophe, mathématicien et astronome du IVe siècle. Elle a été tuée et démembrée par une multitude de moines chrétiens, probablement à cause de la jalousie de Cyrille d’Alexandrie. Plus tard, l’Église catholique l’a sanctifiée.

