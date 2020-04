Ils opèrent sur les réseaux sociaux avec des bots et des «fausses nouvelles»: ils attaquent les entrepreneurs

Mexico – Dans le rapport du président López Obrador, aucune mesure pertinente pour faire face à la crise économique de Covid-19 n’a été annoncée.

En toute urgence, il a lu un morceau de divulgation idéologique, éperonnant les fantômes du passé et abandonnant son devoir de chef de l’Etat d’unir la Nation, a réagi le président de COPARMEX, Gustavo de Hoyos Walther.

Le président de la Confédération des employeurs de la République mexicaine a publié une vidéo appelant le président AMLO à rectifier, compte tenu de la crise économique et de la menace que fait peser la pandémie sur l’emploi dans le pays.

“Si le gouvernement rectifie et soutient les entreprises, il aidera durablement les familles à conserver leur emploi et leurs revenus, qui n’ont pas besoin de programmes sociaux pour survivre”, a-t-il déclaré.

Il a souligné que le Mexique a besoin de la collaboration et de la solidarité d’un leader avec une vision de l’État qui, libre d’idéologies, apporte confiance, sérénité et fermeté aux citoyens et aux secteurs productifs, qui exécute des mesures sensées et nécessaires précises, en appui urgent à la santé et l’éloge de tous les Mexicains.

Le président, comme les fonctionnaires, doit travailler pour tous les Mexicains sans distinction d’idéologies ou de préférences politiques. Il a exhorté le président AMLO à “suivre l’exemple des médecins et des infirmières de ce pays qui s’occupent de tout le monde, sans autre considération que l’amélioration de leur santé, à agir comme le font les soldats et les marins dans les situations d’urgence qui garantissent la la vie de chacun, qu’ils se conduisent comme de bons professeurs avec leurs élèves et la police avec les citoyens qu’ils servent sans remettre en cause leur niveau économique, leurs idées et leurs convictions, qu’ils assument le caractère de chef de l’Etat au-delà de leur projet politique personnel, placez les intérêts de la Nation, et si elle agit ainsi, nous la soutiendrons tous et la reconnaîtrons », at-il conclu.