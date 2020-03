Ils ordonnent la fermeture de centres commerciaux dans le CDMX

Mexico.- Le gouvernement de Mexico a ordonné la fermeture totale des centres commerciaux, considérant qu’ils pourraient être des sources de contagion de Covid-19.

Cette mesure de restriction n’inclut pas les pharmacies ou les supermarchés, qui doivent maintenir les services.

Après la déclaration d’urgence sanitaire par Covid-19, le chef du gouvernement de Mexico, Claudia Sheinbaum, a indiqué qu’à partir de ce mardi et au plus tard mercredi, les centres commerciaux et départementaux qui n’ont pas à faire avec de la nourriture devraient fermer à Mexico.

Cela peut vous intéresser Le Mexique déclare une urgence sanitaire

Le président de la capitale a déclaré que les magasins libre-service resteraient ouverts, mais avec des politiques de distance saines, mais qu’une seule personne par famille allait acheter.

Ces fermetures s’ajoutent à celles annoncées depuis la semaine dernière dans les établissements marchands non essentiels.

En ce sens, il a réitéré son appel à rester à la maison et à soutenir les magasins d’alimentation à utiliser le service à domicile.

D’autre part, pour s’assurer que les gens restent chez eux, les patrouilles du Secrétariat à la sécurité des citoyens (SSC) diffuseront un audio dans lequel l’urgence sanitaire est signalée par Covid-19.

Désormais, les patrouilles @SSP_CDMX mettront cet audio sur le haut-parleur afin d’inviter les citoyens à se retirer de la rue et à rester à l’intérieur de leur domicile pour éviter les contagions. pic.twitter.com/teIcP2yhao

– Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) 31 mars 2020

Seven24.mx

ebv