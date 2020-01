Ils partiront! Le décolleté de Rosalia n’a pas retenu sa danse salsa, ma mère!

L’Espagnole lui a laissé voir tout son talent, mais l’encolure n’était pas préparée pour autant de mouvement.

11 janvier 20208 h 36

Si 2019 était pour le chanteur espagnol Rosalia Un coup de fouet incroyable pour sa carrière musicale, ce 2020 est déjà en train de devenir la consolidation absolue de cet artiste.

Et si quelque chose a fait l’interprète de “With height”, c’est pour faire comprendre que leurs efforts pour être de plus en plus innovants et créatifs ne cesseront pas, pas plus que leur désir de continuer à tomber amoureux de leurs followers.

Le style et la beauté de Rosalia Il est authentique et très original, c’est son crochet. Aujourd’hui, nous avons une vidéo que nous avons trouvée dans les réseaux sociaux de la femme espagnole dansant la salsa avec un blazer à décolleté bas et sans aucun doute ce qui a attiré le plus l’attention est la sécurité qu’elle a projetée en bougeant sa poitrine.

Je souhaite que les abonnés aient eu la même sécurité: nous pensions tous qu’ils allaient partir avant la fin du clip!

Rosalia, avec seulement 26 ans, n’a pas seulement consolidé en tant que chanteur. Elle est aussi comédienne, compositrice et productrice, une talentueuse voyageuse!

.